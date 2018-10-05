Aşı reaksiyonu nedeniyle 40 öğrenci hastaneye götürüldü

ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da 40 öğrenci, okulda aşı sonrası reaksiyon nedeniyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedbir amaçlı bir süre hastanede bekletilen öğrenciler, ardından evlerine gönderildi.

Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinde bulunan Pınarlı Cumhuriyet İlkokulu\'nda meydana geldi. Sabah okula gelen sağlık görevlileri, 8\'inci sınıflara \'aşı\' uygulaması yaptı. Aşı sonrası görülen reaksiyon nedeniyle 40 öğrenci, okula gelen ambulanslarla tedbir amaçlı çeşitli hastanelere götürüldü. Hastanelerde bir süre bekletilen öğrenciler, öğle saatlerinde taburcu edildi.



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