Aşı protestosunda kafasına taş isabet ede Karayipler ülkesi başbakanı, kanlar içinde kaldı

Karayipler ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'in Başbakanı Ralph Gonsalves, başkent Kingstown'daki aşı protestoları sırasında atılan bir taşın kafasına isabet etmesi sonucu kanlar içinde kaldı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Karayipler'de ada ülkesi St. Vincent ve Grenadinler'de halk, hükümetin sağlık çalışanlarının çoğuna yönelik hazırladığı zorunlu Covid-19 aşı planına karşı sokaklara döküldü. Başkent Kingstown'daki yüzlerce kişi, yürüyüşe geçerek parlamento binasına geldi. St. Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves ise bu sırada oturuma katılmak üzere geldiği parlamento binasına girmek için kalabalığın arasından geçerken, atılan taşlardan birisi kafasına isabet etti.

Görgü tanıkları, kalabalık bir grubun parlamento binasına su şişeleri ve taşlar attığı sırada Başbakan Gonsalves'in kafasından yaralandığını belirtti.

Olay anına dair görüntülerde, 74 yaşındaki Gonsalves'in bölgeden uzaklaştırıldığı anlar kameraya yansırken, tıbbı kontrol sırasında çekilen bir fotoğrafta ise kanlar içinde kaldığı görüldü.

Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Gonsalves'in hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Gonsalves'in Sözcüsü Sehon Marshall, yaptığı açıklamada, Gonsalves'in yaralarının hayati tehlike oluşturmadığını söyledi.