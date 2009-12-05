‘Aşı olmayın’ diyen vebali üstlenecek mi

Sağlık Bakanlığı Pandemi İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, “Hastaların yaklaşık yüzde 80’i son 15 günde kaybedildi. Aşı olsalardı ölmeyeceklerdi. Aşı olmayın diyenlere soruyorum, bu ölümlerin vebalini üstlenebilecekler mi?” dedi.



Aşının içinde domuz kanı olduğu, Türkler’in de kobay olarak kullanıldığı tartışmalarının sürdüğünü belirten Sağlık Bakanlığı Pandemi İzleme Kurulu üyesi Prof. Dr. İsmail Balık, şunları söyledi:



“Aşılanın diyenler sadece biz değiliz. Konuyla ilgili dünyanın ciddi ve önde gelen tüm kurumları, Dünya Sağlık Örgütü, CDC (Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi), ECDC (Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi) ‘Aşı olun’ diyor. Aşıda domuza ait herhangi bir madde bulunmuyor. Bu nedenle müslümanlara yapılmasında bir sakınca da yok.”



“Türkiye’de en az 1 milyon kişi domuz gribini geçirdi veya geçiriyor. Buna karşılık aşılananların sayısı 700 bin dolayında. Şimdiye kadar en az 10 misli fazla kişi aşılanabilirdi. 1 milyon kişinin hastalıkla karşılaşmış olması eşik sınır. Bu kadar çok insan hastalandığında daha büyük dalgalar da gelecek demektir. Belli bir rakama ulaştıktan sonra hasta oranları geometrik bir şekilde artar. Halbuki bu döngüyü kırmanın tek yolu aşılanmaktı. Beklendiği gibi 5 milyon kişi aşılansaydı ikinci ve üçüncü dalgalar sönerdi. Ne kadar çok kişi aşılanırsa salgın o kadar kısa sürede biter.”



“Hastalık yazın biter, önümüzdeki kış devam eder. Önümüzdeki sezon mevsimsel grip aşısının içinde Domuz gribi de olacak. Domuz gribi birkaç yıl sürer.”



Türkiye’de 700 bin, dünyada 65 milyon kişi aşılandı



16 ülkenin uyguladığı yaklaşık 80 milyon doz Domuz gribi aşısıyla bugüne kadar 65 milyon civarında insan aşılandı. Uygulanan doz ile aşılanan kişi sayısındaki farklılık, bazı yaş gruplarına iki doz aşı uygulanmasından kaynaklanıyor. Herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadı. AB İlaç Ajansı EMEA’nın 20 Kasım 2009 tarihli basın bülteninde görülen yan etkilerin çok hafif olduğu belirtildi.