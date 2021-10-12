Aşı olmayı reddeden Kyrie Irving Brooklyn Nets ile maçlara ve antrenmanlara çıkmayacak

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, Koronavirüs (Covid-19) aşısı olana kadar takımdan uzak kalacak.

Brooklyn Nets Genel Menajeri Sean Marks, yıldız oyuncunun aşı durumuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, oyuncunun tercihine saygı duyduklarını ancak Irving’in aşı olmadığı takdirde takımla antrenmana ve maça çıkamayacağını açıkladı. Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.

Bir New York Belediyesi yetkilisi Cuma günü verdiği demeçte Irving'in takımın tesisinde antrenman yapmasına izin verileceğini, ancak şehirdeki Covid-19 aşı zorunluluğu nedeniyle Nets'in Barclays Center'daki maçlarında Irving’in oynamayacağını söylemişti.

Brooklyn Nets’in koçu Steve Nash, bazı iç saha maçlarında Irving'den yoksun kalacak olmalarını kabul etmişti ancak Genel Menajer Marks, Nets takımının bir oyuncusunun yarı zamanlı olarak forma almasına izin vermeyeceğini söyledi. Nets şampiyonluğun en büyük adaylarından

Nets şampiyonluğun en büyük adaylarından

Brooklyn Nets, kadrosundaki Kevin Durant, James Harden ve Irving gibi yıldızlarıyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.

NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu.

ABD'de Covid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor. (AA)