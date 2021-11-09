Aşı olmayan öğretmen, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesi nüfusuna kayıtlı Tarih Öğretmeni Mehmet Ali Tan (40), yakalandığı Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Öğretmen Tan, bir ay önce geçirdiği Koronavirüs nedeniyle Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Salgını ağır geçiren Tan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanına cenazesi getirilen Tan, Kadıköy’ünde gözyaşları arasında toprağa verildi

Koronavirüs aşısı olmadığı belirtilen Mehmet Ali Tan, evli ve 3 çocuk babasıydı.