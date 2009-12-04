Aşı Öldürdü mü?

T24 - Adana'da infaz koruma memurluğu yapan Sivaslı Vahap Çamcı'nın, domuz gribi aşısı yaptırdıktan 12 gün sonra öldüğü iddia edildi.

Edinilen bilgiye göre Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nde infaz koruma memuru olarak görev yapan 29 yaşındaki Vahap Çamcı, 12 gün önce bir sağlık kuruluşuna giderek domuz gribi aşısı yaptırdı. Çamcı, birkaç gün önce de yüksek ateş ve nefes darlığı şikayetiyle tedavi altına alındı. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Çamcı, kurtarılamadı. Adana'da yapılan otopsinin ardından Vahap Çamcı'nın cenazesi memleketi Sivas'a getirildi. Mehmet Paşa Mahallesi'ndeki bir camide kılınan cenaze namazının ardından Çamcı, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi. Çamcı'nın yakınları, Vahap'ın domuz gribinden korunmak için 12 gün önce aşı olduğunu ve o tarihten sonra rahatsızlandığını iddia ederek aşının ölüme neden olduğunu öne sürdüler. Ölen Vahap Çamcı'dan alınan numuneler ise incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Çamcı'nın kesim ölüm nedeninin test sonuçlarından sonra belli olacağını ifade edildi.