Asi Nehri'ne 'Dostluk Barajı'

T24-



Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Eroğlu, "Dostluk Barajı"na ilişkin görüşmelerde ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere 19-21 Haziran tarihleri arasında Şam'ı ziyaret etti.





Bakan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada Türkiye, Suriye ve Irak arasında zaman zaman problemlere sebep olan su meselesine başka ülkelerin karışmak istediğini, buna müsaade edilmeyeceğini belirtti.





Türkiye'nin, Fırat Nehri'nin suyunun üç ülkenin refah seviyesini arttıracak şekilde ve adil biçimde planlanmasını istediğini vurgulayan Bakan Eroğlu, bu suların üç ülke arasındaki dostluğun, kardeşliğin ve sulhun daha da pekişmesine vesile olacağını ifade etti.



BARAJ İKİ ÜLKE ARASINDA SIKI DOSTLUĞA VESİLE OLACAK





Türkiye ve Suriye işbirliğiyle Asi Nehri üzerinde ve iki ülke sınırında inşa edilecek "Dostluk Barajı"na ilişkin teknik detayları içeren şartname ve tutanak Suriye Sulama Bakanı Bunni ile Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu tarafından imzalandı.Öte yandan, bu yıl içinde çalışmaları tamamlanacak "Dostluk Barajı"nın temelinin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın katılımıyla yıl sonunda atılacağı bildirildi.



TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE 6 KELAYNAK





Bu arada Bakan Eroğlu, temasları sırasında Suriye'de nesli tükenen kelaynak kuşlarının koruma altına alınmasına katkıda bulunmak amacıyla, 6 Kelaynak kuşunu Suriye tarafına teslim etti.