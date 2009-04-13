Asi Nehri’nde el bombası bulundu



Antakya'da, Asi Nehri istinat duvarı yakınında bir el bombası bulunduğu bildirildi.



Hatay Emniyet Müdürü Sezai Kalyolcu'dan alınan bilgiye göre, Haraparası Mahallesi'nde, eski tabakhanelerin bulunduğu kesimde, Asi Nehri kenarındaki istinat duvarı yakınında bir el bombası bulunduğu bilgisi üzerine, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri araştırma başlattı.



Bir bölümü toprağa gömülü bulunan bomba, incelemek üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bölgede kürekle yapılan kazıda, başka bir bulguya rastlanmadı.



