Asi Nehri, su sümbüllerinden temizleniyor

Akif ÖZDEMİR-Ufuk AKTUĞ-Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'da Asi Nehri üzerinde hem görüntü hem de çevre kirliliği oluşturan, bulunduğu bölgede; sudaki oksijen miktarını önemli ölçüde azaltarak balık ve diğer su canlılarının ölümüne neden su sümbüllerini temizleme çalışmaları Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerince sürdürülüyor. Ekipler tarafından sudan toplanan sümbüller, kamyonlara yüklenerek götürüldüğü çöp alında imha ediliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre ve Koruma Kontrol Daire Başkanı Bayram Öksüz, yapılan çalışmalar yerinde inceledi. Öksüz, \"Su sümbülleri ile ilgili çalışmalarımız yaklaşık 4-5 aydır devam ediyor. Mevsim itibarıyla yağışlı günlerden dolayı bir süre ara vermiştik bundan dolayı su sümbülleri daha da arttı ve gelişti. Yeniden başladık bugün itibariyle. Bundan sonra su sümbüllerinin hem kaldırılması hem önlenmesi hem de sucul ortama su ortamına zarar vermesinin engellenmesi için üzerimize düşen çalışmaları yapıyoruz, bundan sonra da yapacağız. Bunun sürdürülebilir etkin ve ekonomik bir mücadele çalışmasına döndürülmesi lazım dönüştürülmesi lazım. Bunun için diğer kurumların yetkili olan kurum kuruluşların da mutlaka hem bizim çalışmalarımıza katkı vermesi lazım hem de onların bir takım çalışmalar yapmaları gerekiyor\" dedi.

Su sümbüllerinin son derece yayılıcı ce istilacı bir bitki olduğunu da değerlendiren Öksüz şunları söyledi:

\"İlk kendini gösterdiğinde biliyorsunuz Samandağ bölgesinde balık ölümleri ile karşı karşıya kalmıştık. Bunun nedenini araştırdığımızda su sümbülleri karşımıza çıktı. Su sümbüllerinin şöyle bir zararlı etkisi var. Su üzerinde yetişiyor büyüyor ve gelişiyor, su üzerini tamamen kaplayarak suyun oksijen ve ışık almasını engelliyor. Dolayısıyla su içerisinde oksijen miktarı bittiği tükendiği içinde balıkların ve diğer su canlılarının ölmesine sebep oluyor. Böyle bir zararı var. Tarım alanlarına zarar vereceği konusunda büyük bir endişemiz var. Biliyorsunuz bu sular sulamada kullanılıyor, tarım sulamasında. Tarım alanlarına da yayılması ve orada da istila özelliğini ortaya koyması bakımından tarım açısından da ciddi bir risk ve tehlike oluşturuyor. Biz bu sümbülleri su üzerinde belli noktaya kadar taşıdıktan sonra Asi Nehri içerisinde karadan müdahale etme olanağımız olan noktalarımız var. Orada biriktirdikten sonra bizim düzenli çöp depolama sahamız var, oraya götürüp imha ediyoruz.\"

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