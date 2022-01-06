Aşı karşıtlarını kabul etmeyen barlar, hükümeti eleştiren kanalları açmayan restoranlar; Brezilya'da kutuplaşma işletmelere de yansıyor

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Brezilya’da aşırı sağcı ve aşı karşıtı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yönetiminde toplumsal kutuplaşma giderek büyürken çok sayıda bar ve restoran işletmecisi de müşterilerinin siyasi görüşlerine göre kabul ettiklerini söyledi.

The Guardian’ın Brezilya’nın çeşitli şehirlerinde hazırladığı haber, siyasetteki kutuplaşmanın sosyal yaşama etkisini de gözler önüne serdi.

Bir bar işletmecisi olan Jana Santos, Bolsonaro destekçisi aşı karşıtlarını işletmesine kabul etmediğini söyledi.

“Bek’s Bar” isimli başka bir işletme ise müşterilerine Bolsonaro’yu destekliyorlarsa biralarını başka bir yerden almasını istediğini söyledi. Barın sahibi Giovanna Lima, Bolsonaro’nun göz ardı ettiği Covid salgınında ölenleri hatırlatarak Instagram hesabına “500 bin Brezilyalının soykırımını ve diğer suçları destekleyen müşterilere söylemek istiyorum” dedi.

Bolsonaro destekçileri de başka mekânlarda bir araya gelmeye başladı. Bolsonaro destekçilerinin çoğunlukta olduğu Our Preto do Oesto isimli kasabada, müşterilerin ismini Bolsonaro’dan alan pizza sipariş etme şansları var. Valmir Chaves isimli bir restoran işleten Bolsonaro destekçisi “O, Brezilya’nın gördüğü en vatansever başkan” dedi.

Restoran, Bolsonaro karşıtı yayın yapıldığını söyleyerek Brezilya’nın en büyük kanalı TV Globo’nun açılmayacağını bildiren bir yazıyı da uyarı olarak astı.