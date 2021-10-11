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Aşı karşıtı öğretim üyesi, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Ramazan Şadet Güvercin, 8 gün yoğun bakım servisinde tedavi altındaydı

11 Ekim 2021 15:20

Kahramanmaraş'ta sosyal medyada aşı karşıtı paylaşımlarıyla dikkat çeken öğretim üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, yeni tip Koronavirüs'ten (Covid-19) hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Türkoğlu Meslek Yüksekokulu Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ramazan Şadet Güvercin, Koronavirüs teşhisiyle 2 Ekim'de hastanede tedaviye alındı.

Yoğun bakım servisinde tedavi gören Güvercin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Dün hayatını kaybeden Güvercin'in cenazesi, bugün Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Ramazan Şadet Güvercinaşı karşıtıkoronavirüs
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