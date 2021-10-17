Aşı eşitsizliği: Dünya genelinde milyonlarca insan ilk doz aşısını beklerken ABD'de çok sayıda doz çöpe gidiyor

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Dünyada çok sayıda ülke yeterli sayıda Covid-19 aşısına erişemezken ABD’de milyonlarca dozun çöpe gittiği tespit edildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) verilerine göre, ABD’de mart ve eylül ayları arasında 15 milyon doz Covid aşısı çöpe gitti. Başka bir araştırmada da aralık ve temmuz ayları arasında 1 milyon dozun 10 eyalette çöpe atıldığı tespit edildi.

Çöpe giden aşıların çoğunu eczanelerden çıktığı belirtildi. ABD’de kullanılmayan aşıların 7.6 milyonunun dört büyük eczane zincirinden çıktığı tespit edildi.

ABD’de kullanılmayan ve son kullanma tarihi geçen aşılar çöpe giderken dünya genelinde milyonlarca insanın henüz ilk doz aşısını olamadığı biliniyor. Temmuz ayının verileri, düşük gelirli ülkelerin nüfusunun yalnızca yüzde 1’inin ilk doz Covid aşısı olabildiğini göstermişti.

Öte yandan, eyaletlere dağıtılmış olan aşıların kullanılmadıkları takdirde ihtiyaç sahibi ülkelere bağışlanması, güvenlik ve bürokratik gerekçelere mümkün görünmüyor.