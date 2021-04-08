Aşı bedelleri ile şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için yapılan ödemeler gider tablosundan çıkarıldı

Sağlık Bakanlığı bütçe giderleri tablosunda ilaç şirketlerine ödenen aşı bedelleri ile müteahhitlik şirketlerine ödenen şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri artık gösterilmiyor.

Cumhuriyet’ten Sibel Bahçetepe’nin haberine göre, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan hekimler Ergün Demir ve Güray Kılıç, şunları kaydetti:

“Önce kargo uçaklarıyla aşı gelişleri canlı yayımlandı, daha sonra ise gelen aşı miktarının açıklanmayacağı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ilan edildi, şimdi ise bakanlık bütçe tablolarında aşıya ödenen miktar kaldırıldı. Gelen aşı miktarı ve ödenen ücret ile yine şehir hastanelerinin kira ve hizmet bedelleri için 25 yıl boyunca enflasyon ve döviz kuruna bağlı olarak müteahhitlik şirketlerine ödenecek miktar artık kamuoyu tarafından bilinmeyecek.

“Salgında aşı politikası açık ve şeffaf olarak yürütülmelidir”

Salgında aşı politikası açık ve şeffaf olarak yürütülmelidir. Aşı bedelini siyasiler cebinden ödememektedir. Ücretler vatandaşlardan alınan vergilerden oluşan genel bütçeden karşılanmaktadır. Onun içindir ki her bir doz aşının maliyeti topluma açıklanmalıdır.

“Vatandaşlar can derdine düşmüş iken AKP iktidarı salgını ranta dönüştürme çabasında”

Vatandaşlar can derdine düşmüş iken AKP iktidarı salgını ranta dönüştürme çabasında. Sayın Koca vatandaştan neyi saklamaya çalışıyorsunuz?”