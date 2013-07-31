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Dünya

Ashton'dan, Mursi'ye 'Sokakları boşalt serbest kal' önerisi iddiasına yalanlama

ABD’nin ordu ve İhvan tarafından yoğun bir kuşkuyla karşılandığı olayda Ashton’ın öne çıkması AB’nin de diplomatik bir rol üstlenmeye hevesli olduğu şekilinde yorumlandı

31 Temmuz 2013 15:51

Darbenin ardından kutuplaşmış bir siyasi atmosferin içerisine giren Mısır’da Avrupa Birliği beklenmedik bir rol üstlendi. 3 Temmuz’daki askeri darbeden bu yana Mısır’a ikinci kez giden AB Dış İlişkileri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, iki saat boyunca devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yle ‘açık ve net bir görüşme’ gerçekleştirdi. Yaklaşık bir aydır nerede tutulduğu açıklanmayan Mursi’yle görüşen Ashton, Müslüman Kardeşler kökenli liderin sağlık durumunun iyi olduğunu ve haber alma imkanının bulunduğunu belirtti.

 

Nereye gittiğini bilmiyor

 

‘Tam olarak nerede görüştüğünü’ bilmediğini bildiren Ashton, basın toplantısında tüm taraflardan krize barışçıl yolardan çözüm bulmalarını istedi. “Göstericilerin güvenliğini sağlamak diğer ülkelerde olduğu gibi Mısırlı yetkililerin sorumluluğu altındadır. Sorunu çözmek için burada bulunmuyorum, çözüm Mısırlı tarafların elinde. Krizin çözümünde gelişme olması durumunda geri dönmeye hazırım” ifadelerini kullanan Ashton, 17 Temmuz’daki geçici yönetimi ziyaretiyle başlayan Mısır’daki aktörlerle temasının ileriki dönemde hızlanacağı işaretini verdi. ABD’nin ordu ve İhvan tarafından yoğun bir kuşkuyla karşılandığı olayda Ashton’ın öne çıkması AB’nin de diplomatik bir rol üstlenmeye hevesli olduğu şekilinde yorumlandı

 

Mursi’yi görmeyi şart koştu

 

Anadolu Ajansı, diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde Ashton-Mursi görüşmesinin içeriğine dair iddialara yer verdi. Buna göre, görüşmede Ashton, darbe karşıtı gösterilerin sonlandırılması karşılığında; Mursi’nin gözaltında tutulduğu yerden güvenli çıkışının sağlanması, hakkındaki soruşturmaların durdurulması, gözaltına alınan İhvan liderlerinin serbest bırakılmasına yönelik Mısır makamlarının garantisini içeren bir çözüm formülü sundu. Mursi’nin, yanıtına ilişkin bilgi ise verilmedi.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Ashton ise Mursi’ye “cumhurbaşkanlığını geri dönme arzusundan vazgeçtiğini” açıklarsa hakkındaki suçlamaların düşürülmesi yönünde bir teklif sunduğu iddiasını yalanladı. Ashton, Mursi’yi ziyaret etmenin Mısır’ı ikinci ziyaret şartları arasında olduğunu vurguladı. Mursi’ye karşı 22 milyon imza toplayarak gösterileri ateşleyen muhalif Temerrüd (İsyan) hareketinin kurucusu Mahmud Bedir ise Ashton ile yaptığı görüşmenin ardından, “Ashton’a, İhvan yöneticileri hakkında soruşturma  açılmaması gibi bir şeyi kabul etmediğimizi  bildirdik” açıklamasında bulundu.  ‘Darbeyi Red ve Meşruiyete Destek için Ulusal İttifak’ grubu ise diyalog için ilk şartlarının Mursi’nin serbest bırakılması olduğunu belirtti.

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