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Dünya

Ashton Ortadoğu'yu ziyarete gidiyor  BRÜKSEL (A.A)

27 Ağustos 2011 02:14

-Ashton Ortadoğu'yu ziyarete gidiyor  BRÜKSEL (A.A) - 26.08.2011 - AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, resmi ziyaret için hafta sonu Ortadoğu'ya gidiyor Ashton'un ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB Yüksek Temsilcisi, ziyareti öncesi, ''kalıcı bir İsrail-Filistin barışı için, acilen ilerleme sağlanmasına ihtiyaç duyulduğunu'' belirterek, ''müzakerelerden başka bir çözüm alternatifi olmadığını'' vurguladı. Avrupa Birliği'nin barış amacına yönelik her türlü çabaya destek vereceğini de ifade eden Ashton, ''Biz, yan yana, barış ve güvenlik içinde İsrail devleti ile bağımsız ve sürekliliği olan Filistin devletini görmek istiyoruz'' dedi. Ashton, İsrail ve Filistinli liderlerle görüşecek.

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