-ASHTON LİBYA'DA BİNGAZİ (A.A) - 22.05.2011 - Avrupa Birliği dış politika temsilcisi Catherine Ashton, Libya'nın doğusundaki muhaliflere destek sözü verdi. AB'nin muhalifler nezdindeki bürosunu açmak için Bingazi'de bulunan Ashton, yaptığı basın toplantısında "Havalimanı yolunda (bir hayalimiz var) yazılı posterler gördüm. Ben de bugün burada sadece bizim kısa dönemli desteğimizi değil aynı zamanda desteğimizin derinliğini ve genişliğini göstermeye geldim" dedi. Muhaliflerin kurduğu Milli Geçiş Konseyi'nin başkanı Mustafa Abdül Celil de, "Libya halkı bu ziyareti ve AB'nin başlangıcından beri devrime verdiği desteği takdir etmektedir" dedi. Abdül Celil, Ashton'ın AB diplomatik bürosunu açmak için yaptığı ziyaretin "Avrupa Birliği'nin, demokratik ve özgür bir devlet kurmalarına verdiği desteği artırdığını gösterdiğini" söyledi. Çoğu AB ülkesi Muammer Kaddafi hükümetiyle ilişkilerini durdurdu ve diplomatlarını çekti. Halihazırda sadece Macaristan'ın Trablus'taki diplomatik misyonu çalışıyor. AB büro açarken, NATO da Libya'daki operasyonunu genişletiyor. NATO'dan bugün yapılan açıklamada, ittifakın uçaklarının dün 49 saldırı misyonunu yerine getirdiği bildirildi. Uçakların Trablus yakınındaki komuta ve kontrol tesislerini, mühimmat depolarını, hava savunma radarlarını vurduğu belirtildi.