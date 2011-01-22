Ashton: İran'ın ön koşulları kabul edilemez

T24 - İran'ın nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya (P5+1) ile İran arasındaki yeni tur müzakerelerin ikinci gün oturumları da tamamlandı. Batılı heyete başkanlık eden AB yetkilisi, görüşmelerin kendisi için "hayal kırıklığıyla" sona erdiğini söyledi. Avrupa Birliği Dışilişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi CatherineAshton, görüşmelerin süreceğini belirtirken "İran'ın önkoşulları kabul edilemez" dedi.

Tahran'ın nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya (P5+1) ile İran arasındaki yeni tur müzakerelerin ikinci gün oturumlarının da tamamlandığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, yapılan görüşmelerde Batılı heyete başkanlık eden Avrupa Birliği Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile İran Nükleer Başmüzakerecisi Said Celili, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşen müzakerelere ilişkin önümüzdeki dakikalarda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek.



İran basınından sansür









Diğer yandan Ashton’ın Celili ile Çırağan Sarayı'nda kameralara verdiği poz, İran’daki çeşitli gazetelerde farklı oranlarda değişime uğrayarak aktarıldı.

"Hemşehri", "Ferheng-i Aşti", "İbtikar" ve "Vatan-i Emruz" gibi gazeteler Ashton’un elbisesindeki üst kısmı tamamen kapatırken, "Cam’i Cem" ve "Rahi-Mardom" gibi gazeteler boşluğu tam kapatmadı. "İttilaat" ve "İran" gibi gazeteler Ashton’ın fotoğraflarıyla oynamamayı tercih etti.



İran'ın nükleer programı

İran, Ağustos 2005'te İsfahan'da nükleer faaliyetlerine yeniden başlamış, 2006 yılında nükleer silahların yayılmasının önlenmesini öngören anlaşmanın (NPT) ek protokolünü uygulamaya son vermişti.

İlk uranyum zenginleştirmesini (yüzde 3.5) yaptığını duyuran İran'a BM ekonomik yaptırımlar koymuştu. İran'ın, 2010 yılının Şubat ayında Natanz'da yüzde 20 oranında uranyum zenginleştirmeye başlaması uluslararası tepkileri artırmıştı.

Türkiye, İran ve Brezilya'nın, geçen yıl mayıs ayında Türkiye'de uranyum değiş tokuşuyla ilgili önerdiği anlaşma (İran, Türkiye ve Brezilya ile imzaladığı Tahran mutabakatında, düşük düzeyde zenginleştirdiği 1200 kilogram uranyumu Türkiye’ye göndermeyi ve karşılığında Batılı ülkelerden enerji ve tıp alanında kullanacağı 120 kilogram yakıt almayı kabul etmişti) sıcak karşılanmadı. Haziran ayında BM aldığı kararla İran'a yaptırımları genişletti.

İran ve P5+1 grubu, 14 ay kesilen görüşmelere aralık ayında Cenevre’de yeniden başlamıştı.



