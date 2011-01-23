-ASHTON: HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM LONDRA (A.A) - 22.01.2011 - Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, İstanbul'daki İran görüşmelerinde bir uzlaşma sağlanamaması konusunda, "İtiraf ediyorum ki, hayal kırıklığına uğradım" dedi. Tahran'ın nükleer programıyla ilgili olarak BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri ve Almanya (5+1) ile İran arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da yapılan yeni tur müzakerelere katılan Ashton, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye görüşmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İki gün süren görüşmelerde İranlıların dikkate almaları için masaya somut ve pratik öneriler koyduklarını ifade eden Ashton, "İtiraf ediyorum ki, hayal kırıklığına uğradım. Sonraki adımlarda anlaşmaya varabilmek için burada daha fazla bir ilerleme kaydetmeyi umardım. Ancak hala kapıyı açık tutuyorum ve İran'ın yanıt vermesini umuyorum" dedi. "Bu, İran'la diplomatik sürecin başarısız olduğu anlamına mı geliyor" sorusuna ise Ashton, "Hayır" yanıtını verdi. Bazı görüşlerin ortaya konduğunu, şimdi İran'ın bunları değerlendirmesi ve bir yanıt vermesi gerektiğini yineleyen Ashton, "Benim telefonumu biliyorlar. Kapı açık, iletişim yolları açık ve 5+1 ülkeleri tamamen bu konuda birleşmiş durumda" diye konuştu. İran konusunda diplomatik bir çözüm istediklerini belirten Ashton, "Ancak İranlılar sadece konuşmamalılar, birşeyler yapmalılar" dedi.