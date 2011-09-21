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Dünya

Ashton Başkentteki saldırıyı kınadı BRÜKSEL (A.A)

21 Eylül 2011 14:24

-Ashton Başkentteki saldırıyı kınadı BRÜKSEL (A.A) - 21.09.2011 - AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Ankara'daki saldırıyı kınadı. Ashton, yazılı açıklamasında, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybetmesinden ve daha fazlasının yaralanmasından üzüntü duyduğunu belirterek kurbanların ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Ashton, ''AB terörle mücadelesinde Türkiye'yi desteklemektedir ve hangi tür ve yapıda tezahür ederse etsin terörizmle savaşta ikili ve çoklu düzeyde Türkiye ile yakın çalışmaya devam edecektir'' ifadesini kullandı.

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