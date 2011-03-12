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Dünya

ASHTON ARAP LİDERLERLE LİBYA'YI GÖRÜŞECEK GODOLLO (A.A) 

12 Mart 2011 13:33

-ASHTON ARAP LİDERLERLE LİBYA'YI GÖRÜŞECEK GODOLLO (A.A) - 12.03.2011 - Avrupa Birliği (AB) Dış Politika Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Libya'daki durumu Arap Birliği liderleriyle görüşmek üzere bugün Mısır'a gideceğini bildirdi. Ashton, gayrı resmi AB Dışişleri Bakanları toplantısının düzenlendiği Macaristan'dan, ilerleyen saatlerde, Arap Birliği zirvesinin yapıldığı Kahire'ye hareket edeceğini açıkladı. Catherine Ashton, Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa ile Libya ve bölgenin diğer kesimlerindeki durumla ilgili "işbirliğine dayalı yaklaşımı" ele alacağını söyledi. Arap Birliği liderlerinin bugün Kahire'de yapacakları toplantının gündeminde, Libya üzerinde uçuşa yasak bölge ilanının tartışılması da bulunuyor.

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