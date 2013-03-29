Ash: Moody's 2-3 ay içinde not artırır

Standard Bank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Timothy Ash, S&P'nin Türkiye'nin notunu artırmasının ardından, Moody's'in önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilir seviyeye çıkaracağını öngördü.



Türkiye ekonomisini uzun yıllardır yakından takip eden Standard Bank Gelişen Piyasalar Ekonomisti Timothy Ash, Standard & Poor's'un Türkiye'nin kredi notunu artırmasının ardından 'not' tahmini yaptı.

Ash, ''S&P'nin beklenmedik not artışı dengeleri gerçekten değiştirdi. Moody's'in bu adımın ardından Türkiye'nin kredi notunu 2-3 ay içerisinde 'yatırım yapılabilir' seviyeye çıkarmasını bekliyorum. Bu adım ne kadar kısa zamanda atılırsa, o kadar iyi olacaktır'' dedi.

Önümüzdeki aylarda Türkiye'nin hız kazanan büyümesi ile cari açık cephesinde bir miktar artışla karşılaşabileceğini belirten Ash, ''Bu yüzden Moody's' için en doğru zaman en kısa zamanda hareket etmesi. Zaten geçen yılın sonuna Türkiye'nin kredi notunu 'yatırım yapılabilir' notuna yükseltmek için çok yaklaşmışlardı'' şeklinde konuştu.

Geçen yıl yaptığı açıklamasında S&P'nin Türkiye'nin kredi notu görünümünü 'pozitif'ten 'durağan'a revize etme kararını hatalı bulduğunu belirterek, ''Erdoğan haklı, Türkiye'nin derecelendirmesi yanlış'' diyen Ash, ''Türkiye'nin kredi notuna ilişkin S&P gecikmeli bir karar verdi. Geçen yılın sonuna doğru böyle bir adım atabilirdi'' şeklinde konuştu.

Türkiye'nin kredine notuna ilişkin olarak Moody's'in de S&P'ye benzer bir şekilde Türkiye-İsrail ilişkilerini ve çözüm sürecini mercek altına alacağı tahmininde bulunan Ash, ''Terör meselesinin barışçıl yollardan çözümü bölge için son derece önemli bir konu. Ekonomi üzerinde bu gelişmelerin direk etkileri hemen görünmeyecek olsa da politik risk azalacaktır'' dedi.