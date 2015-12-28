Asgarinin zamlı hali bile gıdaya yetmiyor

AKP’nin 1 Kasım seçim vaadleri arasında yer alan asgari ücretin net 1300 lira olması tartışılırken, Birleşik Kamu İş’in dört kişilik bir aile için oluşturduğu aylık gıda sepeti aralık ayında 1611 lira oldu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre; Türkiye’nin Rusya’nın savaş uçağını düşürmesiyle birlikte iki ülke arasında yaşanan krizin ardından yapılan “bu kriz sebze ve meyve fiyatlarını düşürecek söylemleri” boş çıktı. Aralıkta sebze ve meyve fiyatlarına bağlı olarak gıda fiyatlarında ortalama yüzde 2.04 artış yaşandı. Dört kişilik bir aile için oluşturulan aylık gıda sepeti, aralık ayında 1611 liraya doldu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, Ar-Ge Bölümü’nün araştırmasına göre, TÜİK’in tüketici fiyatları endeksindeki ağırlıkları dikkate alınarak izlemeye alınan söz konusu gıda maddelerinin fiyatlarında aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.04, son iki ayda ise yüzde 7.59 oranında artış kaydedildi. Kasım ve aralık aylarında gıda fiyatlarında yaşanan artış, ocakta kamu çalışanlarının maaşlarına yapılacak olan yüzde 6 zammı şimdiden alıp götürdü.

Meyvede son iki ayda yüzde 33’lük artış

Aralık ayında meyve fiyatları bir önceki aya göre yüzde 16.3 artış kaydetti. Aralıkta, bu mevsimde ağırlıklı olarak tüketilen armut, ayva, elma, mandalina, portakal, muz, limon gibi tüm meyvelerin fiyatında artış yaşandı. Meyve fiyatlarında son iki ayda ise ortalama yüzde 33.28 oranında artış kaydedildi.

Sebze fiyatlarında ise aralıkta bir önceki aya göre ortalama yüzde 8.33 artış kaydedildi. Son iki aylık dönemde yaşanan artış ise yüzde 31.36’yı buldu. Aralıkta özellikle balık, koyun eti ve tavuk eti fiyatlarında gerçekleşen artışlar nedeniyle et ve balık fiyatlarında ortalama yüzde 0.49 oranında bir artış kaydedildi. Et ve balık grubunda son iki ayda yaşanan fiyat artışı ise yüzde 2.79’u buldu.

Ekmek, un ve unlu ürünlerde yüzde 0.04, kuru gıdalarda yüzde 1.56, yağ fiyatlarında yüzde 2.21 oranlarında düşüş, diğer gıdalarda da ortalama yüzde 0.26 oranında artış gerçekleşti.

Son iki aylık dönemde ise süt ve süt ürünlerinin fiyatlarında yüzde 1.71, kuruyemiş fiyatlarında yüzde 9.29, oranlarında artış kaydedildi. Ekmek, un ve unlu ürünlerde yüzde 0.54 azalış, kuru gıdalarda yüzde 1.60, yağ fiyatlarında yüzde 5.37, diğer gıdalarda da ortalama yüzde 3.49 oranında artış kaydedildi.

Aylık gıda sepeti 1610 liraya doldu

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi, dört kişilik bir kamu çalışanı ailesinin aylık gıda tüketimlerini dikkate alarak “aylık gıda sepeti” oluşturdu. Net asgari ücretin 1300 liraya çıkarılmasının tartışıldığı aralıkta söz konusu sepet ancak 1610 liraya doldurulabildi. Kasımda 1530 liraya dolan gıda sepeti aralıkta bir önceki aya göre 81 lira artış gösterdi.

Aralıkta gıda sepetinde yer alan meyvelerin bedeli 128 liradan 147 liraya, sebzelerin bedeli 208 liradan 248 liraya yükseldi. Sepetteki et, işlenmiş et ürünleri ve balıkların bedeli 470 TL’den 486 TL’ye, süt ve süt ürünlerinin bedeli 207 TL’den 213 TL’ye yükseldi. Ekmek, un ve unlu mamuller için bir ayda ödenen tutar 158 TL’den 157 TL’ye geriledi.