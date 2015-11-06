Asgarideki artış diğer ücretleri de etkileyecek mi?

Özel sektör, net bin 300 liraya çıkması beklenen asgari ücretin kendisine maliyetini hesaplamaya başladı bile. Türkiye’de halen yaklaşık 5 milyon kişinin asgari ücret üzerinden maaş aldığı biliniyor. Taban ücrete yapılacak artış nedeniyle asgari ücretle çalışmayan sektörlerde de minimum yüzde 16-17 oranında maliyet artırıcı etki yapacağı hesaplanıyor.

Tüm ücretleri etkiliyor

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu’nun haberine göre; asgari ücret, toplu sözleşme yapılan işyerlerinde de taban ücret olarak kabul görüyor. Bu nedenle gelecek yıl özel sektörde başlayacak olan toplu sözleşme sürecinde asgari ücrete yapılan zam belirleyici olacak. Agsari ücretin netinde yapılacak yüzde 30’luk artış, toplu sözleşmelerin de otomatikman daha yukarıdan sonuçlanmasını sağlayacak. Böylece ücretlerin genel seviyesi yukarı çekilecek. Özel sektöre etkisi bununla da sınırlı kalmayacak. Özel sektörde 1000 TL’nin üstünde ücret alanlarda da etkinin görüleceğini belirten bir yetkili bu durumu şöyle anlattı:

“Şu anda 1200 TL alan birisi, asgari ücretin üstünde maaş alıyor. Yeni skalada ise bu çalışanın maaşı asgari ücretin altında kalacak. Normal ücret skalasını korumak için otomatikman 300 TL’yi vermek gerekecek. Aynı şekilde birçok işyerinde şef, ustabaşı ve kıdemli çalışanlarla, asgari ücretli çalışanlar arasında bir ücret dengesi var. 2016 yılı itibariyle bu skalanın bozulmaması için diğer ücretlerde de ciddi artışlar yapılması gerekecek. Bu yapılmazsa işyeri barışı ve çalışan verimliliğiyle ilgili sıkıntılar yaşanacak. Yıllar boyunca işyerlerinde oluşmuş düzen bir anda ortadan kalkacak. Ucuz işgücüyle dünyada rekabet gücü olan birçok sektör de, maaş zamlarından olumsuz etkilenebilir.”

Memurları da etkiliyor

Asgari ücrette yıl başında yapılan artışlar, memur maaşlarını da doğrudan etkiliyor. Bu etki asgari geçim indirimi üzerinden oluyor. Şu anki sisteme göre, bir ücretlinin asgari geçim indirimi belirlenirken asgari ücretle ücret dilimleri çarpılıyor. Evde bakım ücretleri, sigortalıların borçlanma tutarları, işsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılacak prim ödemelerinde de asgari ücret belirleyici oluyor. Bu nedenle asgari ücretteki artış tutarı a’dan z’ye birçok kişi ve kurumun yakından takip ettiği bir konu olacak.