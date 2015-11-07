Asgari ücretteki artış işsizlik maaşını da yükseltecek

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan ve önümüzdeki yıl net 1.300 liraya çıkarılması planlanan asgari ücrette artış yaşanırsa, buna göre hesaplanan işsizlik maaşı da artacak.

Habertürk’ten Kübra Genç’in haberine göre; 2016 yılı Ocak ayında asgari ücrette 300 liralık bir zam yaşanacağı bildirilmişti. Ücret artırımı hayata geçerse asgari ücretle birlikte işsizlik maaşı da artacak. İşsizlik maaşındaki artış 305 TL olacak.

Bu artışla 2015 yılının 2. döneminde alt sınır 505 TL ve üst sınır 1.011 TL olan işsizlik ödeneğinin 2016 yılında alt sınırda 658 TL'ye ve üst sınırda ise 1.316 TL'ye kadar çıkması bekleniyor.

“2 bin liranın üzerinde işsizlik maaşı”

İşsizlik maaşının artışıyla işsizlik sigortasının da belli koşullarda yumuşatılması planlanıyor. İşsizlik sigortasından yararlanma süresi ve koşullarında bir değişiklik söz konusu olacağı düşünülüyor.

Yeni yıldan beri kademeli olarak artış yaşayacak olan işsizlik maaşında yüksek ücretli bir kişi 2 bin TL'ye kadar işsizlik maaşı alabilecek.

Sigorta primine esas kazanç alt sınırı agari ücretin brüt tutarı olarak uygulanıyor. Bu duruma göre özel sektörde çalışan bir çalışan ne kadar maaş alırsa alsın işsiz kaldığında aldığı tutar asgari ücretin yüzde 80'inden fazlasını geçmiyor, işsizlik ödeneği de brüt asgari ücretin yüzde 40 altına inmiyor.

İşsizlik sigortası ve maaşı koşullarıyla ilgili Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve hükümetin çalışmaları sürüyor. İşsizlik sigortasından şu anki yasalarca faydalanmak için 120 gün prim ödemek gerekiyor. Yeni alınan kararla bu sürenin 30 güne indirilmesi planlanıyor.

Ayrıca kendi kusuru dışında işten çıkarılma şartının kaldırılması, 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödenmesi şartının da 100 güne indirilmesi gibi düzenlemeler de yer alıyor.

“İşsizlik maaşı şartları”

Türkiye'de 1999 yılında yayınlanan 4447 sayılı kanunla uygulanmaya başlanan işsizlik maaşı için 3 şart bulunuyor.

* İşsizlik sigortası kapsamında bir işyerinde çalışırken çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenler,

* Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmak kaydıyla son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olanlar,

* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuruda bulunulmalı. Başvuruda gecikilmesi halinde geçen her gün için işsizlik ödeneğinden faydalanılamayacaklar.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olanlardan, son üç yıl içinde;

* 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,

* 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,

* 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,süre ile işsizlik ödeneğine hak kazanmaktadırlar.

* İşsizlik maaşı için işten çıkarıldıktan sonra 30 gün içinde İŞKUR'a başvuru yaparak alabilirsiniz. Ödemeler PTT'lerde yapılıyor.