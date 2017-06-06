Asgari ücretteki 104 liralık zammın 87 lirası, enflasyon yüzünden kayboldu!

Yıllık enflasyon, mayısta yüzde 11.87’den yüzde 11.72’ye geriledi. Enflasyon, kasım 2016’dan beri ilk kez az da olsa düştü. Yıl başından bu yana enflasyondaki artış yüzde 6.18 olurken, memurlara yılın birinci yarısında yapılan zam yüzde 3’te kaldı. Enflasyondaki artış, asgari ücrete yapılan yüzde 8’lik zamma da yaklaştı. Maaş zammı ile enflasyon arasındaki yüzde 3.18’lik fark dikkate alındığında, en düşük memur maaşında 83 lira, ortalama memur maaşında da 88.5 lira kayıp oluştu. Yıl başında yüzde 8 zam yapılan asgari ücret 1300 liradan 1404 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretteki kayıp 87 liraya ulaştı.

Cumhuriyet gazetesinden Mustafa Çakır'ın ekonomi analiz haberi şöyle:

Yıllık enflasyon, mayısta yüzde 11.87’den yüzde 11.72’ye geriledi. Enflasyon, kasım 2016’dan beri ilk kez az da olsa düştü. Mayısta TÜFE aylık bazda yüzde 0.45 artarken, yıllık enflasyon yüzde 11.72’ye geriledi. Manşet enflasyondaki düşüşe karşın, gıda enflasyonu yüzde 16.91 ile Ekim 2010’dan beri en yüksek seviyede.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) trafından yapılan açıklamaya göre, Tüketici Enflasyonu) TÜFE’de bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 6.18, on iki aylık ortalamalara göre yüzde 9.09 arttı.

Birleşik Metal-İş Sendikası Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) tarafından hazırlanan Enflasyon ve Hayat Pahalılığı Mayıs 2017 Dönem Raporu’nun sonuçlarına göre TÜİK tarafından yüzde 11.72 olarak açıklanan aylık Tüketici Fiyat Endeksi’ndeki artış, kendi hesabına çalışanlar için yüzde 12.55, yevmiyelilerde yüzde 12.16 oldu. En yoksul yüzde 20’lik dilim için yıllık enflasyona yüzde 12.2 olurken en zengin yüzde 20’lik dilim yüzde 11.73 seviyesinde kaldı.

Mayıs 2003-Mayıs 2017 dönemleri arasında genel TÜFE yüzde 210 artarken bu oran düzenli ücretlilerde yüzde 235, yevmiyeli çalışanlar için yüzde 253, emekli aylığı ile geçinenlerde yüzde 241 ve nüfusun en yoksul yüzde 20’lik kesimi için yüzde 246 oldu.

14 yıllık dönemde (Mayıs 2003-Mayıs 2017) gizli yoksullaşmayı en yoğun yaşayanlar, yüzde 12 ile “Yevmiyeliler”, mesleğe göre yüzde 11 ile “Nitelik gerektirmeyen işlerde çalışanlar” oldu. Gizli yoksullaşma en yoksul yüzde 20 için yüzde 10 seviyesinde gerçekleşti.

Tepe noktası yüzde 13

Goldman Sachs, genel olarak enflasyon patikasının beklentilere pararel olmaya devam ettiğini, beklenen iki tepeden ilkinin oluştuğunu bildirdi. Enflasyonda ikinci tepenin eylülde gerçekleşmesini beklediklerini ifade eden Goldman Sachs, ikinci tepenin yüzde 13’e yakın olacağını tahmin ettiklerini vurguladı.

Enflasyon tahminleri için iki aşağı yönlü risk bulunduğunu ifade eden Goldman Sachs, bunlardan ilkinin yükselen marjinal fonlama faizi ve TCMB ortalama fonlama faizi olduğunu belirtti. Goldman Sachs, politika faizlerinin banka faizlerine aktarımının güçlenmesi halinde bunun gelecek 3, 6 ve 12 ay için 3,5-3,7-3,9 olan dolar/TL tahminleri için aşağı yönlü riskler oluşturacağını da ifade etti.

Memur ve emekli farkı oluştu

Enflasyon nedeniyle çalışanların maaşlarındaki erime mayıs ayında da devam etti. Yıl başından bu yana enflasyondaki artış yüzde 6.18 olurken, memurlara yılın birinci yarısında yapılan zam yüzde 3’te kaldı. Enflasyondaki artış, asgari ücrete yapılan yüzde 8’lik zamma da yaklaştı.

Maaş zammı ile enflasyon arasındaki yüzde 3.18’lik fark dikkate alındığında, en düşük memur maaşında 83 lira, ortalama memur maaşında da 88.5 lira kayıp oluştu. Toplusözleşme gereğince 6 aylık enflasyon maaş zammını aşması halinde memurlara ve memur emeklilerine enflasyon farkı ödenecek.

Bu yılın ikinci yarısı için maaşlara yüzde 4 zam öngörülmüştü. Yıl başında yüzde 8 zam yapılan asgari ücret 1300 liradan 1404 liraya çıkarılmıştı. Asgari ücretteki kayıp 87 liraya ulaştı.

Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Büro- Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, hükümetin daha 3. aydan şaşan enflasyon hesabı ile memurların 2017 yılını da büyük bir zararla kapatacaklarını, enflasyon karşısında ezilmeye devam edeceklerini belirtti. Yokuş, memurların büyük bölümünün marttan itibaren yüzde 15’lik vergi diliminden, yüzde 20’lik vergi dilimine girdiklerine dikkat çekti.