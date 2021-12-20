Asgari ücrette sınırlı vergi muafiyeti tedirginlik yarattı; 'Çalışanların yüzde 83’ü artık asgari ücretle çalışacak'

Torba kanun düzenlemesinde asgari ücretin üzerindeki maaşlara vergi muafiyeti çıkmaması, işvereni tedirgin etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret ilk açıklandığında, asgari ücretin üzerinde gelir elde edenler için ödenen ücretin, brüt asgari ücret kadar kısmının (yani 5004 liralık kısmının) da gelir vergisinden muaf olduğu bildirilmişti. Ancak TBMM’ye sunulan torba kanun teklifinde ise sadece asgari ücretin vergi dışı bırakılmasına ilişkin hükümler yer aldı.

Ayrıca teklifin ikinci maddesine göre asgari ücret desteğinden yararlanan bir işçiye; mesai, yol, yemek gibi ücret sayılan ödemeler kapsamında en fazla 751 liralık ücret ödenebilecek. Bunun üzerinde ödeme yapılması halinde ise vergi desteğinden yararlanılamayacak. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi düzenlemeye ilişkin olarak "Eşitleme ile birlikte aşağı yukarı çalışanların yüzde 83’ü artık asgari ücretle çalışıyor olacak, bu iş barışını bozacak bir düzenleme" dedi.

Suiistimal edenlere vergi cezası gelecek

Dünya'dan Hüseyin Gökçe'nin haberine göre öte yandan, asgari ücretin üzerindeki gelirlerin asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılmasının, çok sayıda işverenin, çalışanları asgari ücret üzerinden göstermesinin önüne geçmek amacıyla getirildiği bildirilmişti.

Ancak bu hüküm teklifte yer almadığı gibi, bu istisnadan yararlanmak için asgari ücret ödenmediği halde asgari ücret almış gibi gösterilen çalışanların tespit edilmesi halinde, bunlar için vergi ziyaı cezası kesileceği hükmü de kanun teklifinde yer alıyor.

Teklifin asgari ücreti vergi dışı bırakan 2’nci maddesine parantez içinde eklenen ifade şöyle:

“Şu kadar ki asgari ücretle çalışmadığı veya asgari ücret üzerinde ücret aldığı halde anılan istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde, istisna nedeniyle ödenmeyen vergiler, vergi ziyaı cezası kesilmek suretiyle gecikme faiziyle birlikte işverenden tahsil olunur”

Vergi dışı bırakan madde 751 liradan fazla mesai verilmesini de engelliyor Asgari ücreti vergi dışı bırakan madde aynı zamanda, bu kişilere verilecek ücret sayılan ödemeleri de brüt asgari ücrete kadar sınırlıyor. Başka bir ifade ile 4253 lira asgari ücret alan bir çalışana 5 bin 4 liralık brüt asgari ücret kadar yapılan ödemeler için vergi muafiyeti olacak. Bu çalışana 751 liradan fazla; mesai, yol, yemek gibi ödeme yapılması halinde, bunun için vergi indiriminden yararlanılamayacak, işverene ayrıca vergi ziyaı cezası kesilecek.

TİSK ve TOBB’un itirazı sürüyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda varılan mutabakata rağmen, vergi desteğinin sınırlı tutulması üzerinde, TİSK ve TOBB’un harekete geçtiği öğrenildi. Edinilen bilgilere göre kurumlar, AK Parti yöneticileri ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu yönetimiyle, Cumhurbaşkanlığı nezdinde girişimlerde bulunmaya devam ediyorlar.

"Müjde ile teklif birbirine uymadı"

Güncel Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Sezer, asgari ücretteki artışın olumlu karşılanmakla birlikte, verilen müjde ile kanun teklifinin birbirine uymadığını söyledi. TBMM’ye sunulan teklif ile gelir vergisi istisnasının asgari ücretle sınırlı tutulduğunu ifade eden Sezer, “Teklifin ikinci maddesinin parantez içi hükmünde ise asgari ücretli olarak çalışmadığı veya asgari ücret üzerinden ücret aldığı halde istisnadan yararlanıldığının tespiti halinde istisna nedeni ile ödenmeyen vergiler , vergi ziyası cezası kesilmek suretiyle gecikme faizi ile birlikte işverenden tahsil olunur hükmü yer almaktadır. Yani aslında çok basit bir uygulama farklı değerlendirilerek karmaşık hale getirilmiş ve konu asgari ücretli değil iddiası ile ileride yapılacak incelemelerle istisna fiilen ortadan kaldırılabilir” diye konuştu.

Böyle bir durumda sadece gelir vergisi tarafında değil SGK priminin de eksik ödendiğinin gündeme geleceğini söyleyen Yılmaz Sezer, “Dolayısıyla beş puanlık düzenli SGK prim ödeme teşviki ortadan kalkacağı gibi cezalı tarhiyatlar gündeme gelebilecektir. Söz konusu incelemenin başlaması ve sonuçlandırılması tamamen iddiaya dayalı olarak gerçekleştirilebilecektir. Bu durum maliye ve maliye müfettişlerinin ve SGK müfettişlerine yeni bir iş yükü olarak yansıyacaktır” yorumunda bulundu. Yılmaz Sezer, teklif TBMM’de görüşülürken, daha önce kamuoyuna açıklandığı şekliyle düzenleme yapılarak çalışma hayatında yaratılan olumu etkinin artarak devam etmesi gerektiğini vurguladı.

"Çalışanların yüzde 83'ü asgari ücret ile çalışıyor olacak, iş barışı bozulacak"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi "Eşitleme ile birlikte aşağı yukarı çalışanların yüzde 83’ü artık asgari ücretle çalışıyor olacak, bu iş barışını bozacak bir düzenleme. Asgari ücretin üzerinde ücret ödemesi yapan işverenleri adeta asgari ücrete indirmeye sevk edecek bir düzenleme. Bu düzenlemeler sonrası 5004 TL brüt ücret alan bir çalışan ile 5440 ile brüt ücret alan bir çalışanın net ücreti eşit hale geliyor. Bu durumda şirketlerin ücret politikasını değiştirerek, brüt ücreti 5440 TL’nin altında ücreti asgari ücret tutarına düşürmesi beklenebilir. Bu iki ücretin neti eşit ama işverene maliyeti aynı değil. Bu, işvereni ücretleri asgari ücret seviyesine indirmeye zorlayacaktır. Düzenleme ile Çin’in geri kalmış eyaletlerindeki asgari ücret seviyesini yakalamış olduk. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Çin modelinin ilk adımı bu olmuş oldu." dedi.