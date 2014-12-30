Asgari ücrette karar günü

2015'te geçerli olacak asgari ücret, bugün yapılacak toplantının ardından açıklanacak.

Aralık ayında sırasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TİSK ve Türk-İş'te toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, dördüncü toplantısını bugün Çalışma Bakanlığı’nda yapacak.

İşçi tarafını Türk-İş'in, işveren tarafını ise TİSK'in temsil ettiği Komisyon'da alınacak kararın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik tarafından kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

İşçi ve işveren tarafının çetin pazarlığına sahne olan üçüncü toplantıda, komisyonun verdiği görev gereği hesap yapan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcisi, bir işçinin geçimi için gereken tutarı net bin 424 lira 70 kuruş olarak açıklamıştı.

Mevcut asgari ücret 891 lira

İşçi ve işveren temsilcilerinin 2013'ün Aralık ayındaki çetin pazarlığının ardından, 2014'te asgari ücretin ilk 6 ayda yüzde 5, ikinci 6 ayda ise yüzde 6 arttırılması kararlaştırılmıştı.

Asgari ücret bir işçi için brüt bin 134, net 891 lira 3 kuruş. Kapıcılar içinse brüt bin 134 lira, net 963 lira 90 kuruş düzeyinde.

Asgari ücretten normal çalışanlar için 242 lira 97 kuruş, kapıcılar için ise 170 lira 10 kuruş kesinti yapılıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bin 332 lira 45 kuruşu buluyor.

Hükümet, 2015 yılı programında, asgari ücrette bu yılın ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 3'er artış planlandığını açıklamıştı.