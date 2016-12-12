Asgari ücrette ikinci tur bugün başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamında bugün ikinci toplantısını yapacak. Türkiye’deki sigortalı sayısının dağılımının da komisyonda paylaşılacağı görüşmlere, yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiriyor.

Türk-İş’in ev sahipliğinde gerçekleştirelecek komisyona, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder’in başkanlık yapması beklenirken Türk-İş heyetine, Genel eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, TİSK heyetine ise Yönetim Kurulu Üyesi Metin Demir başkanlık edecek. Bu toplantıda Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve TÜİK’ten istenen ekonomik ve sosyal göstergelere ilişkin veriler değerlendirilecek. Ayrıca Çalışma Genel Müdürlüğü yetkilileri, SGK’dan gelen prime esas kazancın sigortalı sayısına dağılımını gösteren rakamı, komisyonla paylaşacak.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu gelecek yıl geçerli olacak asgari ücret kapsamında ilk toplantısını, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde ve Bakan Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında geçen salı günü yapmıştı.

Müezzinoğlu toplantıda, “Geçici mutluluklar kalıcı huzura dönüşmeyebilir.” ifadesini kullanarak, taraflardan gerçekçi taleplerde bulunmalarını istemişti. Türk-İş heyetine başkanlık eden Irgat “Yeni yılda net bin 600 lira talep ediyoruz.” derken, TİSK heyetine başkanlık yapan Demir, geçen seneki yüksek artış nedeniyle yeni yılda zamma sıcak bakmadıklarını dile getirmişti.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.