"Asgari ücretliye sıfır arabayı bedava versen yakıta, vergiye gücü yetmez; bir yıl geçmeden iade eder"

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, 2018 yılı için açıklanan yeni asgari ücreti değerlendirdi. Muratoğlu, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu'nun "42 asgari ücretle sıfır araba alınabiliyor" açıklamasını hatırlatarak, "Sen bırak sıfır araç almayı, asgari ücretliye sıfır arabayı bedava versen, yakıta, vergiye, sigortaya, bakıma gücü yetmediğinden, iade eder bir yıl geçmeden" dedi.

Çavuşoğlu, 2002 yılında 184 lira olan asgari ücretin bugün 1603 liraya çıktığını belirterek, "O zaman asgari ücretle çalışan bir kişi 90 maaşıyla 1.4 motor gücüne sahip bir sıfır araç alabilirken şimdi 42 maaşıyla sıfır bir araç alabiliyor" demişti.

Muratoğlu'nun "Hayat asgari ücretliye güzel!" başlığıyla (3 Ocak 2017) yayımlanan yazısı şöyle:

Herhalde bir araya geldiler, halk ile resmi seviyede nasıl dalga geçsek de eğlensek diye düşündüler. Bir bitemediler! Sayıyla mı verdiler?

Her gün biri çıkıyor, asgari ücretin faydalarını anlatıyor. Bundan 16 yıl öncesi ile karşılaştırıyor. Zaten ülke 2002'de krize girdiği için AKP başa gelmedi mi? Emin olun o gün kim gelse bugün ülkeyi daha iyi yerlere getirirdi.

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Son olarak Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu sahne aldı. Diyor ki hazret; “2002'de 575 litre süt alınabiliyormuş, bugünkü asgari ücretle 1324 litre süt alınabiliyor.”

Günlük süt bildiğin zengin işi… Lükse kaçıp içmeye kalksan, 377 litreye ancak yeter paran… Hadi uzun ömürlü ve en ucuzu seçelim, BİM'den Dost Süt diyelim. Alabileceğin 697 litre…

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Yarın 1603 lirayı vereyim kendisine, bana da alsın 1324 litre! Ya da sen sütü nereden alıyorsun onu söyle, biz de oradan alalım bundan böyle…

Kim içti bizim kayıp 627 litreyi? İnek içti? İnek nerede? Dağa kaçtı! Kaçar tabii… Ülkede et mi kaldı? Kesiyorlar süt ineklerini, satıyorlar etlerini…

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Eğlenmeye geldik, oturmak yok! Başbakan Yardımcısı “Bugünkü asgari ücretle 51.7 kilo et alınabiliyor” diyor.

Güzel kardeşim böl 1603 lira asgari ücreti 51.7'ye… Denk geliyor 31 TL'ye… Kilosu 31 liradan et alabiliyorsa, bence yemesin düşünsün bir kez daha… Ne etidir o acaba?

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Eğlencenin esas tavan yaptığı nokta asgari ücretle çalışan işçinin bugün 42 maaş ile Clio sıfır araç alabildiğini açıklaması…

Hiç o kadar beklemesin, kira, fatura ödemesin, yemek yemesin, gerekirse arabanın bujilerini kemirsin, 41 arkadaşını daha ikna etsin, hepsi bir araya gelsin, arabaya yarın binsin!

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Yoksa 42 ay şekerli su içerek hayatta kalsa bile, o arabanın fiyat artışına yetişemez kimse… Arabanın fiyatı 90 bin liraya çıkınca yine babayı alır kanımca… 42 bakan maaşı ile biraz mantık satın alınıyor mu acaba?

Güncel listeye göre o geçen yılın en ucuz 1.2 modeli… Bu yıl 5 bin lira daha pahalı kendisi… Sen bırak sıfır araç almayı, asgari ücretliye sıfır arabayı bedava versen, yakıta, vergiye, sigortaya, bakıma gücü yetmediğinden, iade eder bir yıl geçmeden.

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Belli ki Başbakan Yardımcısı eğlenceye doymuyor; “Bugün asgari ücretle litresi 5.3 liradan 318 litre akaryakıt alınabiliyor. Böylece daha fazla geziliyor, daha çok seyahat ediliyor” diyerek coşuyor, coşturuyor.

Haklı! Asgari ücretli de yerinde oturmuyor, sefasını sürüyor. Hafta sonları Bodrum'a kaçıyor, kışın İsviçre'de kayak yapıyor. Parasını har vurup harman savuruyor. Sahi bunlar hangi ülkede yaşıyor?