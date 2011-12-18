Asgari ücretliye 63 kuruş zam

T24 - Yeni yıla 12 gün kala, sayıları 5 milyona yakın asgari ücretlinin heyecanla beklediği 2012 yılı Asgari Ücreti ile ilgili son viraja girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2012 yılı zammını belirlemek üzere yaptığı ilk 2 toplantının ardından, gözler bu hafta Salı günü yapılacak 3. toplantıya çevrildi. ükümet 3+3 formülünde ısrar ediyor, sendikalar karşı çıkıyor. Eğer hükümetin dediği olursa asgari ücretli 19 lira zam alacak, günlük zammı 63 kuruşa denk gelecek.



2012 yılı zam oranıyla ilgili Hükümet “yüzde 3+3” teklifiyle masaya oturdu. Ancak işçi sendikaları bunu kabul etmiyor. Halen net asgari ücret, 16 yaşından büyük bekar bir işçi için 658 lira olarak uygulanıyor. Komisyondan, Hükümet isteği doğrultusunda yüzde 3 zam kararı çıkarsa, asgari ücret yılbaşında 19 lira artarak, 678 liraya çıkacak. Bu parayla sadece yarım kilo kıyma alınabiliyor.



Vatan'ın haberine göre; asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5’i işçi, 5’i işveren ve 5’i de devlet temsilcisi olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. Komisyona Çalışma Bakanı’nın tespit ettiği üyelerden biri başkanlık ederken, komisyon oy çokluğu ile karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor. Yasal olarak asgari ücretin belirlenmesinde Komisyonun, “Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretliler geçinme endekslerini, bu endeksler yoksa geçinme endekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını” gözönüne alması gerekiyor. İşçi tarafı da zam talebini bu hükme dayandırıyor. Ancak hükümet, ücretlilerin geçim endeksi yerine, hesaplamalarda enflasyon oranını esas alıyor.

1 ay için 19 TL zam



Asgari ücret, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 837 lira, net 658 lira olarak uygulanıyor. 16 yaşından küçükler için brüt 715, net 572 lira olan asgari ücret, kapıcılar için ise brüt 837, net 711 lira düzeyinde bulunuyor. Hükümet, 2012 Yılı Programında asgari ücrete yapılacak zammı, Ocak ve Temmuz aylarında “yüzde 3+3” artırılmasını öngörmüştü. Bu ısrarını sürdürmesi halinde asgari ücrete yapılacak bir artış 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren sadece 19 lira olacak. Bu tutarla asgari ücretli ayda yarım kilo kıyma alabilecek.



Günde 63 kuruşluk zamla asgari ücretli günde 1 simit bile alamayacak. Hükümet 1 yıl önce 2011 yılı asgari ücretine yapılacak zamla ilgili Ekonomik Programda yüzde 4+4 zam öngörmüştü. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda bu yaklaşıma büyük tepki gösteren işçi tarafına rağmen, ücret zammı yüzde 4+4 olmuştu. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun geçen hafta yapılan 2. toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nun ev sahipliğinde gerçekleşmişti. Bu hafta Salı günü yapılacak üçüncü toplantıya ise Türk-İş evsahipliği yapacak.

