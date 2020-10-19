Asgari ücretliler, emekliler ve gençler 'sabrederken' yoksullaştılar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, asgari ücretliler, emekliler, memurlar ve gençlerin son yıllarda ekonomik durumlarında meydana gelen değişimi gösteren ‘sabır karnesi'ni çıkardı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın “Müminin görevi varlıkta şımarmamak, yoklukta sabretmektir” sözlerine karşılık, 'sabır karnesi'ni hazırlayan Ağbaba, durumlarının iyileşmesini bekleyen milyonlarca genç, asgari ücretli, emekli ve memurun durumunun ekonomik olarak gitgide kötüleştiğini belirtti.

Asgari ücret her geçen gün eridi

Buna göre, asgari ücretlilerin sayısı her geçen gün artarak 10 milyona dayandı. Türkiye, asgari ücretli sayısı itibarıyla Avrupa'da en başlarda yer alıyor. Maaşları 2 bin 500 TL'lik açlık sınırının bile altında kalan asgari ücretlinin ocak ayından bu yana maaşı ortalama 100 dolar eridi.

Sabreden asgari ücretlilerin sofrasından sadece bu yılın ocak-eylül döneminde 483 paket makarna, 102 kilogram bulgur, 199 kilogram patates, 93 kilogram biber ve 72 kilogram mercimek eksildi. Bu dokuz aylık dönemde asgari ücret kırmızı etin karşısında yüzde 29, tavuk eti karşısında yüzde 23, margarin karşısında yüzde 26 oranında değer kaybetti.

Emeklilerin bayram ikramiyeleri de eridi

Emeklilerin durumu da iyileşmedi. Yaklaşık yüzde 90'ı açlık ve yoksulluk sınırının altında olan emeklilerin bayram ikramiyeleri de eridi.

2018 yılının mayıs ayında 1000 TL olan bayram ikramiyesi eğer 2019 yılında TÜFE kadar artırılmış olsaydı, emekliler iki bayramda biner TL değil 1187 TL alacaktı. Böylece ellerine 374 TL daha geçecekti. Aynı şekilde ikramiye bu yıl da yine TÜFE kadar artmış olsaydı ikramiye 1322 TL'ye çıkacak, emeklinin eline 644 TL de bu yıl geçecekti. Bu artışlar yapılmadığı için emeklinin iki yıllık ikramiye kaybı 1018 TL oldu.

5.8 milyon genç ne eğitimde ne istihdamda

Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin sayısıysa 5.8 milyona çıktı. İş bekleyen gençlerden 1.2 milyonu 15-19 yaş, 2.2 milyonu 20-24 yaş, 2.4 milyonu da 25-29 yaş aralığında bulunuyor. Bir yıldan daha uzun süredir sabredip iş aradığı halde iş bulamayanların 135 bini 4 yıllık üniversite, yaklaşık 6 bini yüksek lisans, 162'si ise doktora mezunlarından oluşuyor.