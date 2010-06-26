Asgari ücretli günde 1 simit daha yiyebilecek

T24 - Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 4,3 zam yapılacak. Zamla birlikte asgari ücret 599,12 lira olacak.



Asgari ücrete Temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 4,3 zam yapılacak. Zamla 16 yaşından büyük işçiler için asgari ücret, 22,55 liralık artışla net 599,12 lira olacak.



Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararı doğrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralık tarihleri arasında geçerli olacak asgari ücrette gelecek ay düzenlenmeye gidilecek.



Düzenlemeyle yılın ilk yarısında 16 yaşından büyükler için yüzde 5,2 artırılan asgari ücrete, yılın ikinci yarısı için yüzde 4,3 zam yapılacak.



Buna göre, halen 16 yaşından büyük bekar bir işçi için brüt 729, net 576,57 lira olan asgari ücret, yüzde 4,3'lük zamla brüt 760,50, net 599,12 liraya yükselecek.



16 yaşından küçük işçiler için geçerli olan asgari ücrete ise gelecek aydan itibaren 19,33 lira artırılacak.



Halen 16 yaşından küçükler için brüt 621, net 499,25 lira olan asgari ücret, bu artışla brüt 648, net 518,58 lira olacak.



Kapıcılar için brüt 729, net 619,65 lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 760,50, net 646,42 liraya yükselecek.





Kesintiler



1 Temmuz itibarıyla yapılacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapılan kesintileri ve işverene maliyeti de artıracak.



Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için yapılan kesinti 161,38, 16 yaşından küçük işçiler için 129,42, kapıcılar için 114,08 lirayı bulacak.



Asgari ücretin işverene toplam maliyeti 16 yaşından büyük işçiler için 924,01, 16 yaşından küçük işçiler için 828,39, kapıcılar için 924,01 lira olacak.



Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancın alt ve üst sınırı da değişecek.



Halen asgari ücretin brütü olan 729 liraya karşılık gelen prime esas kazancın alt sınırı 760,50 liraya, 4 bin 738,5 lira olan prime esas kazancın üst sınırı ise 4 bin 943,25 liraya çıkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artış, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarında da artış yaratacak.



Yeni asgari ücret ile prime esas kazancın alt ve üst sınırları, 1 Temmuz-31 Aralık 2010 tarihleri arasında uygulanacak.





Kararda işçi kesiminin onayı yok



Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, bu yıl uygulanacak asgari ücreti belirleme konusunda hükümet, işçi ve işveren kesimi arasında uzlaşmaya varılamamıştı.



Türk-İş, ''Önerilerinin hükümet ve işveren kesimi tarafından dikkate alınmadığı ve asgari ücretin belirlenmesine yönelik çağrılarının yanıtsız bırakıldığı'' gerekçesiyle komisyondan çekilmişti.



Türk-İş, 2010 için tespit edilen asgari ücretin, ''Güvenilir, objektif ve bilimsel verilerden uzak bir şekilde belirlendiğini'' öne sürmüş, ''Yetersiz, insanca bir yaşama düzeyi sağlamaktan uzak olduğunu'' savunmuştu.





