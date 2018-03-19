"Asgari ücretle çalışanlara fatura indirimi yapılsın"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili Melike Basmacı, asgari ücret ile çalışan vatandaşlara Elektrik, Su, Doğalgaz gibi hizmetlerin yüzde 50 indirimli olması için kanun teklifi verdi.

Basmacı, Meclis'e verdiği kanun teklifiyle, asgari ücretle çalışan vatandaşlarımız piyasadaki mevcut ekonomik durumdan ve açlık sınırında olan maaşları sebebiyle geçinmekte bir hayli zorlandıklarının altını çizdi.

“Birçok asgari ücretli vatandaşımız evine ekmek götürebilmek adına ek iş yapmak zorunda kalmaktadırlar" diyen Basmacı, "Asgari ücretlilerin geçinmelerine katkıda bulunmak adına zorunlu harcamalardan olan elektrik, su ve doğalgaz faturalarından yüzde 50 indirim yapmak bu insanlarımızı bir nebze olsun rahatlatmak adına atılan önemli bir adım olacaktır” dedi.