Asgari ücretin bir yıllık toplamını; Diyanet 1 dakika 24 saniyede, Cumhurbaşkanlığı ise 4 dakika 24 saniyede harcayacak

Asgari ücret dün 2 bin 825 TL olarak açıklandı. Bu rakamı Cumhurbaşkanlığı bütçesi 22 saniyede, Diyanet İşleri ise 7 saniyede harcayacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 2021 bütçesi, Meclis Genel Kurulu’nda 19 Aralık’ta yapılan oylamayla kabul edildi. 2021 bütçesine göre Cumhurbaşkanlığı’na 4 milyar 39 milyon lira, Diyanet İşleri Başkanlığı’na ise 12,9 milyar lira bütçe ayrıldı.

2021 yılı için belirlenen asgari ücret ise 2 bin 825 TL. Buna göre, 2021 yılı için belirlenen Cumhurbaşkanı maaşı, asgari ücretin 31 katı ediyor.

Diyanet bir yıllık ücreti 1 dakika 24 saniyede harcayacak

Yeni bütçeye göre, Cumhurbaşkanlığı her 22 saniyede bir asgari ücret harcayacak. Cumhurbaşkanlığı, asgari ücretlinin bir yıllık kazancını sadece 4 dakika 24 saniyede tüketecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı için ise bu süreler çok daha kısa. Diyanet, 2021’de bir asgari ücreti sadece 7 saniyede harcayacak. Diyanet’in, asgari ücretlinin bir yıllık gelirini harcama süresi de sadece 1 dakika 24 saniye sürecek.