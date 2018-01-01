Asgari ücretin ardından işsizlik maaşı da belli oldu

2017 yılının son günü asgari ücretin bin 603 TL'ye yükseldiğinin açıklanmasının ardından, asgari ücrete endeksi göre hesaplanan bazı ücretler de artış oldu. En düşük işsizlik maaşı 659 TL'den 710 TL'ye üst limiti ise 1.318 liradan 1.421 TL'ye yükseldi. İşsizlik maaşının üst sınırı aynı dönem için bin 623 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı ne kadar?

Asgari ücrete yapılan yüzde 14,2'lik zamla asgari ücrete endeksli hesaplanan bazı ücretler de arttı. İşsizlik maaşı, en düşük 811 lira oldu. İşsizlik maaşının üst limiti, 1.318 liradan 1.421 TL olurken aynı dönem için üst sınır bin 623 lira olarak uygulanacak.

İşsizlik maaşı nasıl hesaplanır?

İşsizlik maaşı, işsiz kalan kişinin son dört aydaki ortalama brüt kazancının yüzde 40’ı olarak hesaplanıyor. Bu kişinin maaşı ne kadar yüksek olursa olsun alacağı işsizlik maaşı asgari ücretin brüt tutarının yüzde 80’ini geçemiyor.

En düşük GSS primi ne kadar?

Evdeki kişi başına gelir brüt asgari ücretin üçte birinden az olanlar (2029 TL/3 = 676 TL) Genel Sağlık Sigortası primi ödemeyerek sağlık hizmeti alabilecek. Kişi başı gelir 676 lira ile 2029 lira arasında olanlar ise asgari ücretin 3’te 1’inin yüzde 12’si oranında yani 81 lira ödeyerek sağlıktan yararlanabilecek.

Geliri brüt asgari ücretle iki katı arasında olanların ise 243 lira GSS primi ödemesi gerekecek. Öte yandan ücretlilerin primleri asgari ücret ile 7.5 katı arasında kazançlar üzerinden hesaplanıyor. Buna göre ücretliler için prim 649 lira ile tavanda 4.869 liraya kadar alınacak.