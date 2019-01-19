Asgari ücrete yapılan zam KHK ile kadro bünyesine geçirilen işçilerin ücretine yansıtılacak mı?

KHK ile kadro bünyesine geçirilen işçilerin ücretlerine, asgari ücrete yapılan zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı henüz netleşmedi. Görüştüğümüz Genel-İş üyesi belediye işçileri zammın yansıtılması için bakanlığa bir an önce adım atma çağrısı yaptı.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında kamu ve belediyelerde çalışan yaklaşık 900 bin taşeron işçi geçen yılın nisan ayında “kadro”ya geçirildi ancak işçiler taşeron çalışma düzenini arar oldu.' Kadrolu işçilerin sahip olduğu pek çok haktan faydalandırılmadığı belirtilen işçilerin ücretlerine asgari ücrete yapılan zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

"Kaybımız 600-700 lira"

Bornova Belediyesi Temizlik İşleri İşyeri Temsilcisi Ömür Taştan bu zamdan faydalanmanın hakları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"KHK’de işçilerin aynı haklarla kadroya geçeceği belirtiliyor ama bakanlığın şu ana kadar henüz bir açıklama yapmamış olmasından dolayı endişeliyiz. Bu bizim için ekmek meselesi ve bu zammı alabilmek için sonuna kadar mücadele vereceğiz. Kaybımız 600-700 lira. Bu da bizim kiramız demek. Gerçek enflasyonun yüzde 50’lerde olduğu bir dönemde büyük bir kayıp. Maaşımız günden güne eriyor ve bu miktarı daha da önemli hale getiriyor. Bize sundukları yüzde 4 gülünç bir rakam. Şu anda hepimiz zor durumdayız. Kimse zaten asgari ücretten memnun değil ama biz o zammı bile alamıyoruz. Devlet bu zammın yansıtılması için gerekli adımları atmalıdır."

"Kriz bitti diyorlar ama biz görmedik"

Bornova Belediyesi Park Bahçeler İşyeri Temsilcisi İlhami Gündüz de işçilerin yüzde 4’lük zamla geçiştirilmeye çalışıldığını ifade ederek şunları söyledi:

"Bu da bizi ciddi boyutta ekonomik olarak bir çöküşe sürüklüyor. Biz insanca onurluca yaşamak istiyoruz. Bunun için de ilk olarak asgari ücret zammının maaşlara yansıtılmasını talep ediyoruz. Bu bizim için birilerinden beklediğimiz lütuf değil biz sadece emeğimizin karşılığını istiyoruz. Benim kaybım elektrik, su, telefon, doğal gaz faturası kadar. Bunları ödediğimde çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayamayacağım. Ek gelire de sahip değilim. Bu zamla değil etin, kasabın yüzünü bile göremez olduk. Çok sıkıntılı bir süreç geçiriyoruz. Devlet büyükleri ‘Kriz bitti, normale dönüldü’ diyor, eğer bu gerçek ise bu işçi sınıfına da yansımalıdır ama biz ortada bir normale dönme görmüyoruz."

"2 bin 300 maaşımın 2 bin lirası borç"

Karşıyaka Belediyesi işçilerinden Gökhan Şimşek de kadro düzenlemesinin başından beri sıkıntılı olduğunu vurguluyor. Şimşek, şöyle konuştu:

“Taşeronda aldığımız zammı bile alamaz olduk. Aynı işi yapan başka biri belediyede 4 buçuk milyar maaş alıyor diyelim, biz 2 bin 300 lira alıyoruz. Nerede adalet? En azından dengeleme olması gerekiyordu bu sistem yapılırken. Son 2-3 aydır temel ihtiyaçlara yapılan zamlardan kaynaklı zaten geçinemiyoruz. Bizi çok fazla etkiledi. Aldığımız maaşı ucu ucuna denk getirirdik, şimdi ise hiç denk getiremiyoruz. Borçlarla ayı tamamlıyoruz, maaş gelince de borçları silmeye çalışıyorsun. İnanın bugün 2 bin 300 lira maaşımız yatacak 2 bin lira ödemem var. İnsanlar AKP sizi kadroya aldı, daha ne istiyorsunuz diyorlar. Böyle bir kadro mu olur ya! Cumhurbaşkanı çıkıp soğan ucuzladı dedi, gittim bugün baktım yine 6 lira. Nerede ucuzluk? Gelsinler verelim bu parayı ellerine de geçinebiliyorlar mı bir bakalım."

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