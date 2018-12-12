"Asgari ücrete yapılacak zam yüzde 20'yi geçmez"

Hürriyet yazarı Noyan Doğan görüşmelerin sürdüğü asgari ücret zammının yüzde 20'yi geçmeyeceğini iddia etti.

Doğan, işçi ve işveren taleplerini dikkate alarak kaleme aldığı "Her açıdan asgari ücret pazarlıkları" başlıklı yazıda, "Bugünkü asgari ücrete 320,6 lira zam, çalışanın eline de net 1.923,7 lira geçecek anlamına gelir" ifadesini kullandı. Doğan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

Şimdi gelin, birlikte bir hesap yapalım. İşçi kesiminin istediği ve kırmızı çizgimiz dediği 2 bin 500 liralık net asgari ücret, yüzde 55’in üzerinde zam anlamına geliyor ki, tahmin ediyorum bunun kabul edilebilir olmadığını herkes farkındadır. Hatırlayın, 2017’nin sonunda yine bu pazarlıkların olduğu dönemde, işçi kesimi yüzde 40’a yakın zam talebiyle, asgari ücretin 2 bin liraya çıkmasını istemişti, ancak yüzde 14,1 zam yapıldı. Zam sonrası da işverene asgari ücret desteği verildi. İşveren kesiminin de istediği işsizlik sigortası işveren payının alınmaması, SGK işveren desteğinin artırılması da pek mümkün gözükmüyor. Çünkü 2019 yılı programlarında gerek SGK’nın gerekse de işsizlik fonunun gelir ve giderleri hesaplandı.

Diyeceğim o ki, asgari ücrete yapılacak zam yüzde 20’yi geçmeyecektir. Bu da bugünkü asgari ücrete 320,6 lira zam, çalışanın eline de net 1.923,7 lira geçecek anlamına gelir. Peki, 2019’da asgari ücret desteği devam eder mi? Bana göre edecektir. Nitekim işsizlik fonundaki son düzenleme de bunu gösteriyor.