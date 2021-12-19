Asgari ücrete vergi muafiyeti yeni haftada görüşülecek

Asgari ücrette vergi muafiyetine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülmeye başlanacak. Memurların ek zam talebine ilişkin görüşmelerinde bu hafta başlaması bekleniyor.

Asgari ücretten damga ve gelir vergisinin alınmamasına yönelik düzenleme Meclis gündeminde .13 maddelik yasa teklifinin görüşmeleri bu hafta başlıyor. Teklifte asgari geçim indirimi düzenlemesi de yer alıyor. Buna göre artık asgari ücretlilere, vergiler kaldırdığı için asgari geçim indirimi ödemesi yapılmayacak. Brüt ücretleri 5004 liranın üzerinde bulunanlardan gelir vergisi alınmaya devam edecek.

Bu şekilde ücret alanlara, ödedikleri vergi dolayısıyla gelirlerinin net asgari ücretin altına düşmemesi için asgari geçim indirimi ödemesi devam edecek. Memur ve emeklilerin gözü de maaşlarına ilişkin yapılacak düzenlemede. Zam ve enflasyon farkının dışında, ek bir düzenleme yapılacağı açıklanmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memurların kısa süre içinde görüşmelere başlaması bekleniyor.

Memur-Sen Ali Yalçın, döviz kurlarındaki artış ve ekonomideki gelişmeleri hatırlatarak "Ek zam ile memurun alım gücü yükseltilmelidir" mesajı verdi. Görüşmelerin ocak ayı maaşlarına ek zammın yansıtılabilmesi için hızla sonuca ulaştırılması hedefleniyor.