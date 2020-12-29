Asgari ücrete gelen zam emekli maaşlarına yansıyacak mı?

Asgari ücretin yüzde 21.56 oranında artırılması, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı sorusunu gündeme getirdi. Çalışma hayatı uzmanı, akademisyen Aziz Çelik, Twitter’de yaptığı değerlendirmede, emeklilerin asgari ücretteki artıştan yararlanamayacağı ve emekli aylık ve gelirleri ile asgari ücret arasındaki makasın daha da açılacağı bilgisini verdi.

“Emekli aylık ve gelirlerinin artış yöntemi 2008’de çıkarılan 5510 sayılı yasa ile belirlendi ve sınırlandı” diyen Çelik, şu yorumu yaptı:

“Bu yasaya göre emekli gelir ve aylıkları, her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre TÜİK tarafından açıklanan en son temel yıllı tüketici fiyatları genel indeksindeki değişim oranı kadar artırılarak belirlenir.

Dolayısıyla emeklilerin Ocak ayında alacakları zam Temmuz-Aralık dönemi tüketici enflasyonu kadar olacak. Diğer bir ifadeyle emekli aylık ve gelirlerdeki artış tahminen yüzde 9-11 civarında olur.”

2008’de 5510 sayılı yasa ile emekli aylıklarının alt sınırı asgari ücretin yüzde 35’i düzeyine kadar düşürüldüğünü belirten Çelik, “Hak sahibi gelirleri ise bu yüzde 35’in yüzde 80’ine kadar düşebilir. Buna göre tahmini olarak emekli aylıkların alt sınırı şu an 830 TL, gelirlerin ise 650 TL civarındadır” değerlendirmesi yaptı.

“Asgari ücret emekli için de alt sınır olmalı”

Emekli aylık ve gelirlerinin 1500 TL’ye tamamlanmasının, emekli aylık ve gelirlerinin 1500 TL’ye yükselmesi anlamına gelmediğini de kaydeden Çelik şöyle dedi:

“Emeklilerin esas aylıkları ile 1500 TL arasındaki fark Hazine tarafından karşılanıyor. Dolayısıyla esas aylığı 1500 TL’nin altında olan emekliler 1 Ocak’ta 1500 TL üzerinden değil, esas aylıkları üzerinden zam alacaklar. Ta ki esas aylıkları 1500 TL oluncaya kadar. Hak sahipleri de payları oranında bu artıştan yararlanacak.”

Aziz Çelik, emekli aylıklarının alt sınırın asgari ücret düzeyine yükseltilmesinin şart olduğunu vurgulayarak, “Asgari ücret emekli için de alt sınır olmalıdır” dedi