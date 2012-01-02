-Asgari ücret zammına iptal davası ANKARA (A.A) - 02.01.2012 - Halkın Kurtuluşu Partisi, asgari ücret zammının yetersiz olduğu gerekçesiyle iptali için Danıştayda dava açtı. Halkın Kurtuluşu Partisi Ankara İl Sekreteri Avukat Doğan Erkan, dava dilekçesinin Danıştaya sunulmasının ardından yaptığı açıklamada, asgari ücrete yapılan zam oranını eleştirdi. Zamla birlikte 1 Ocak'tan itibaren asgari ücretin brüt 886.50, net 634,65 lira olduğunu ifade eden Erkan, Asgari Geçim İndirimi'nin asgari ücrete eklenmesiyle bu ücretin 701 liraya çıktığını söyledi. Asgari ücretin belirlenmesinde TÜİK'e görev verilmesine karşın, bu kurumun verilerine itibar edilmediğini savunan Erkan, belirlenen rakamın işçi konfederasyonlarının yaptırdığı araştırmalarda ortaya konan açlık ve yoksulluk sınırlarının da altında olduğunu kaydetti.