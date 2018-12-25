Asgari ücret zammı sosyal medyanın gündeminde

Türkiye'de asgari ücret, 1603 TL'den 2 bin 20 TL'ye çıkarıldı. Yapılan zam, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak.

Zam oranı; işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısında belirlendi. Toplantının ardından açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Ocak 2019'dan itibaren geçerli olacak zamlı ücretin komisyonda sağlanan oy birliğiyle brüt 2 bin 558 Türk lirası, net 2 bin 20 Türk lirası olarak kararlaştırıldığını söyledi. Selçuk, "Böylelikle, geçen yıla kıyasla net asgari ücret yüzde 26,05 artmıştır. Mevcut enflasyon oranının üzerinde bir artış sağlayarak 10 Ekim'de enflasyonla topyekün mücadele programında, işçimizi enflasyona ezdirmeyeceğimize dair verdiğimiz sözü de tutmuş olduk" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Kasım ayında açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 21.62'ydi.

Açıklanan asgari ücret zammı, kısa sürede TT olarak Twitter'da en fazla konuşulan konular içinde ilk sıraya yerleşti. Birçok kullanıcı açıklanan zamdan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, bazı ekonomistler dolar kurunda yaşanan artış göz önünde bulundurulduğunda yüzde 26'lık zammın yetersiz olduğunu belirtti.

2018'deki asgari ücretin alım gücüyle zamlı ücretin alım gücü de karşılaştırıldı.

Türkiye'deki milletvekili maaşı-asgari ücret oranı, bazı Avrupa ülkelerindeki oranlarla da karşılaştırıldı.

Zammı yetersiz bulanlar arasında ekonomist Mustafa Sönmez de vardı.

DW/CÖ,ÖA

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