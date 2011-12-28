Asgari ücret yarın belirlenecek

T24 - Asgari ücretlilerin merakla beklediği ücret artışının yarın belirlenmesi bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapacağı toplantıda, gelecek yıl geçerli olacak asgari ücreti belirlemesi öngörülüyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik başkanlığında gerçekleşmesi beklenen toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, işveren heyetine TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk başkanlık edecek. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i işçi, 5'i işveren, 5'i de hükümet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşuyor. Komisyonda işçi tarafını TÜRK-İŞ, işveren tarafını TİSK temsil ediyor.





Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının tespit ettiği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluk sağladığı kabul ediliyor. Komisyon, asgari ücretin belirlenmesinde, ''Ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik durumu, ücretlilerin geçinme endekslerini, fiilen ödenmekte olan ücretlerin genel durumunu ve geçim şartlarını'' göz önünde bulunduruyor.





İşverenler, yanlarında çalışan işçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düşük ücret ödeyemiyor.







Asgari ücret 659 lira





Asgari ücret, 16 yaşından büyük bekar bir işçi için yaklaşık brüt 837, net 659 lira, 16 yaşından küçükler için brüt 715, net 572 lira olarak uygulanıyor.





Asgari ücretten 16 yaşından büyük işçiler için 178, 16 yaşından küçük işçiler için 143 lira kesinti yapılıyor.







Öngörü yüzde 3 artı 3





Öte yandan, 2012 yılı programında asgari ücrete yapılacak zamma ilişkin öngörüye yer verilmiş, buna göre, asgari ücretin gelecek yılın ocak ve temmuz aylarında yüzde 3 artırılması öngörülmüştü.





Bu yıl için ise yüzde 4 artı 4 artırılması öngörülen asgari ücret, yılın altı ayında yüzde 4,7, ikinci altı ayında ise yüzde 5,1 artırılmış, ortalama artış yüzde 10,1'i bulmuştu.





