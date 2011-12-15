-Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı yapıldı ANKARA (A.A) - 15.12.2011 - Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ikinci toplantısı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapıldı. Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın'ın başkanlığında gerçekleşen toplantıya, işçi, işveren ve kamu temsilcileri katıldı. Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklama yapan TİSK Yönetim Kurulu Üyesi ve İşveren Heyeti Başkanı Ali Nafiz Konuk, toplantıda TÜİK, Hazine Müsteşarlığı ve Kalkınma Bakanlığından gelen raporların okunup değerlendirildiğini söyledi. Komisyonun 20 Aralık 2011 Salı günü saat 10.00'da üçüncü kez toplanacağını bildiren Konuk, bu toplantıda tarafların raporlara ilişkin görüşlerini sunacaklarını dile getirdi. TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri ve İşçi Heyeti Başkanı Ramazan Ağar da üçüncü toplantıya TÜRK-İŞ'in ev sahipliği yapacağını belirterek, ''İnşallah iyi sonuç alınır. Önemli bir konu. Yetkililer ile tartışıyoruz'' dedi. Toplantıda değerlendirilen rakamlara ilişkin bir soru üzerine Konuk, ''2011 yılında asgari ücretin reel olarak yüzde 3,3 oranında artacağı TÜİK tarafından tespit edilmiş. Reel artış olması bizi de memnun etti'' dedi.