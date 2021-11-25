Bakan Bilgin açıkladı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı 1 Aralık'ta yapılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.

Bakan Bilgin, aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerinin ay sonuna kadar uzamayacağını, 1-2 hafta içinde tamamlanacağını açıklamıştı.

Vedat Bilgin, "Asgari ücret konusunda sayın Türk-İş Başkanı'nın tavrı çok açık. Emeği koruyacak seviyede olmalı. Asgari ücret adı üzerinde Türkçe çok güzel tanımlanmış. Bu rakam toplumu tatmin edecek, toplumda adalet duygusunu pekiştirecek, onu güçlendirecek, burada işçiler sahipsiz değildir, devlet sosyal devlettir ve bir seviyede olacağına inanıyorum. Ben de bu anlayıştayım ve sayın başkanla bu konuda uzlaşma çerisindeyiz." ifadelerini kullandı.

Asgari ücreti 15 kişilik komisyon belirleyecek

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

Asgari ücret mevcutta brüt 4 bin 203 lira 56 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor