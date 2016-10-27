Asgari ücret teklifi Meclis’ten geçti

Vergi diliminden dolayı ücretleri bin 300 liranın altına düşen asgari ücretliler için aradaki farkı telafi etmeyi öngören kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Gelir Vergisi Kanunu'na geçici madde eklenmesini öngören kanun, vergi diliminden dolayı ekim, kasım ve aralık aylarında ücretleri bin 300 TL'nin altına düşen bekar ve çocuksuz asgari ücretlilere vergi desteğini içeriyor.

Buna göre, bu üç ayda da ücretlerin bin 300 TL'nin altına düşen kısmı asgari geçim indirimine ilave edilecek.

Teklifin gerekçesinde, bekar ve çocuksuz hizmet erbabının geçim indirimi dahil, 2016 yılı ekim ayında net ücretinin bin 231,08 TL olduğu, bin 300 TL'nin altında kalan 69,91 TL'lik kısmının asgari geçim indirimine ilave edilerek, bin 300,99 TL olarak hizmet erbabına ödeneceği kaydediliyor.