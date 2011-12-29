'Asgari ücret' protestosuna biber gazı!

T24 -

30 gözaltı var





Ücret bugün belirlenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonunca, 2012 yılında uygulanacak asgari ücretin açıklanması beklenirken Bakanlık önünde olaylar çıktı. Bakanlık önüne gelen bazı sendika üyeleri toplantıya girmek isteyince polis müdahale etti. Bakanlık önündeki gerginlik halen devam ediyor. Polis 30 kişiyi gözaltına aldı.Bu arada, toplantı öncesinde DİSK'e bağlı Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi bir grup, bakanlık önünde toplanarak, protesto gösterisi düzenledi.Grup, “Asgari ücret ölüm demektir”, “Sefalete teslim olmayacağız”, “Asgari yaşamak istemiyoruz”, "Hainsen yaşa 660 liraya" sloganları attı.Grup adına yapılan açıklamada, “emeğin karşılığı olarak çalışanlara reva görülen asgari ücretin devlet kurumlarının açıkladığı açlık sınırının bile altında olduğu” savunuldu.Sabah saatlerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gelen DİSK üyeleri 2012 yılında uygulanacak asgari ücret açıklanacağı toplantıya girmek istedi. Polis ekipleri Bakanlık önünde barikat kurarak sendika üyelerinin girişine izin vermedi. Sendika üyeleri basın açıklaması yaptıktan sonra bakanlığa girmek için ısrar edince polis biber gazı ile müdahale etti. Polis 30'u aşkın kişiyi gözaltına aldı.Bu arada polisin biber gazlı müdahalesiyle yaralanan bir işçi olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.Hükümetin asgari ücrette yüzde 3 artı 3, yani 19 lira artış öngördüğü ileri sürülerek, ailelerle birlikte 20 milyon kişiyi doğrudan ilgilendiren asgari ücretin insanca yaşanabilecek bir ücret olması gerektiği ifade edildi.Açıklamanın ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bahçesine girmek isteyen gruptakilerin bariyerli kapıyı yerinden sökmesi üzerine, emniyet güçleri ile grup arasında kısa süreli arbede yaşandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Çalışma Genel Müdürü Ali Kemal Sayın'ın başkanlığındaki toplantıda, işçi heyetine TÜRK-İŞ Genel Eğitim Sekreteri Ramazan Ağar, işveren heyetine ise TİSK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nafiz Konuk başkanlık yapıyor.Toplantı sonunda, gelecek yıl uygulanacak yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor.