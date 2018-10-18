"Asgari ücret pazarlığı 2 bin TL'nin üzerinden başlayacak, çifte zam talebi de var"

Sabah yazarı Faruk Erdem milyonlarca işçinin merakla beklediği asgari ücretin 2 bin TL'nin üzerinde bir pazarlıkla başlayacağını kaydetti. Erdem, çifte zam talebi de olacağını kaydetti.

"Asgari ücrete çifte zam talebi" başlığıyla bir yazı kaleme alan Erdem bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Asgari ücret pazarlığında çifte zam tartışması başladı. Sendikalar, asgari ücretin 2 bin TL’ye çıkarılmasını daha sonra artış yapılmasını talep ediyor. Zammın aralıkta devreye girmesi de isteniyor

Her yılbaşında asgari ücret ile ilgili bir tartışma yaşanıyor. Aralıkta komisyon toplanarak bir ücret belirliyor ve bu ocak ayından itibaren uygulanıyor. Şu anda bin 603 lira net ve 2 bin 29,50 TL brüt olarak uygulanan asgari ücret pazarlığının bu yıl 2 bin lira net üzerinden başlaması bekleniyor. Talepler arasında 'önce 2 bin liraya çıkartılıp sonra zam uygulansın' teklifi de var.

Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira. Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. Bu da komisyonun kasımda toplanıp kararını vermesi anlamına geliyor. İşveren kesimi ise asgari ücret üzerinden sağlanan teşviklerin devamını bekliyor. Özellikle ilave istihdamda vergi ve primleri iki yıldır kamu karşılıyor.

Ücret nasıl belirleniyor?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor. Toplantılar genel olarak kasım sonunda ya da aralık başında başlayıp ay sonunda neticelendiriliyor.