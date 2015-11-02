Asgari ücret Ocak ayında 1,300 liraya çıkabilir

Partilerin 1 Kasım seçim vaatleri içinde en dikkat çekenlerinden biri de 'asgari ücret' olmuştu. CHP'nin 1500 lira; MHP'nin 1400 lira ve HDP'nin de 2 bin lira vaat ettiği asgari ücreti AKP ise 1300 liraya yükseltme sözü vermişti. Başbakan Davutoğlu Manisa mitinginde asgari ücretin Ocak ayında 1.300 liraya yükseleceğini söylemişti. GSS prim borçları silinecek. Emeklilere ise yılda 1200 lira ek zam yapılacak.

Hürriyet’ten Aysel Alp’in haberine göre; AKP'nin tek başına iktidar olmasının ardından asgari ücretin ne zaman 1300 liraya yükseltileceği merak ediliyor. 1 Kasım seçimleri öncesinde eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, asgari ücretin 2016 yılı içinde 1300 liraya yükseltileceğini açıklamalarına karşın; Başbakan Davutoğlu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Ocak 2016'dan itibaren asgari ücretin 1300 liraya yükseltileceğini taahhüt etmişlerdi.

5 milyon çalışanı ilgilendiriyor

5 milyon çalışanın asgari ücretli 'göründüğü' Türkiye'de, asgari ücretin belirlenme süreci Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun Aralık ayında toplanmasıyla başlıyor. İşçi, işveren ve Çalışma Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı, Hazine ve TÜİK temsilcilerinden oluşuyor. Ancak asgari ücretin belirlenmesinde Hükümetin tavrı belirleyici oluyor. Komisyon, 1 Ocak ve 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere 6'şar aylık dönemler halinde asgari ücreti yıllık olarak belirliyor. Asgari ücret artışı sadece 5 milyon çalışanı ilgilendirmiyor. Sendikalı ya da sendikasız diğer çalışanların maaş artışlarında önemli bir gösterge kabul ediliyor.

"İşvereni mağdur etmek istemeyiz"

Uzun yıllar ekonominin dümeninde yer alan eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan seçim öncesi yaptığı açıklamalarda 1300 liralık asgari ücret vaadinin 2016 yılı sonunda uygulanacağını söylemişti. Babacan, “Bizim niyetimiz şu Aralık 2015’teki bin lira olan asgari ücretin Aralık 2016 geldiğinde bin 300 lira olması” demişti. Babacan asgari ücret tespitinin Aralık ayında yapıldığını anımsatarak “O gün kurulacak hükümet de sosyal taraflarla oturur, konuşur ve muhtemel mahsurları asgariye indirecek bir çerçeve üzerinde de o gün için anlaşılır. Biz asla işverenimizi mağdur etmek istemeyiz, Türkiye’de işsizliği artıracak, kayıtdışılığı artıracak bir tablo görmek istemeyiz” demişti.

Davutoğlu: "1 ocak 2016"

Başbakan Davutoğlu ise Ali Babacan'ın açıklamalarından sonra yaptığı Manisa mitinginde asgari ücrete Ocak ayında vaat ettikleri zammı yapacaklarını söylemişti. Davutoğlu, “Bin lira olan asgari ücreti hemen 2016 başında bin 300 liraya çıkartıyoruz” demişti. Davutoğlu, 1 Ocak kararlılığını "Asgari ücret, aralıktaki komisyonda kamu kesimi tarafından bin 300 lira olarak teklif edilecek. Yanımıza ya işçileri ya da işverenleri alacağız veya ikisini birden alacağız ve ittifak yapacağız. Eğer ittifak olmazsa bize bir tarafın desteği yetiyor. Böylece asgari ücret bin 300 lira olmuş olacak. Bu konuda kararlılığımızı sürdüreceğiz" sözleriyle ifade etmişti.

Maliye Bakanı Şimşek soru işareti yarattı

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise 16 Ekim'de bütçeyle ilgili basın toplantısında asgari ücretin ne zaman uygulanacağına ilişkin bir soruya verdiği yanıtla kafaları bir kez daha karıştırmıştı. Maliye Bakanı Şimşek de Babacan gibi asgari ücretin 1 Ocak'ta mı yoksa 1 Temmuz'da mı 1300 liraya yükseltileceği sorusuna şöyle yanıt vermişti: “Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere 1300 lira olsun, derse Ocak’ta olur. Yok, biz iki aşamalı olarak iki dönemde belirliyoruz, deyip Temmuz ayını belirlerse o zaman da Temmuz’da bin 300 liraya yükselir.” Şimşek, evli, üç çocuklu çalışanlardan gelir vergisi alınmadığı için, asgari ücretin onlar açısından 1380 liraya yükseleceğini da anımsatmıştı.

Son sözü cumhurbaşkanı söyledi: 1 ocak 2016

Asgari ücretle ilgili son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 22 Ekim'de Hak-İş Konfederasyonu Genel Kurulunda söyledi. Erdoğan, asgari ücretin 1 Ocak 2016'dan geçerli olmak üzere 1300 liraya çıkarılacağını vurguladı. Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Şimdi bugün bakıyoruz, asgari ücret 1000 lira. 2016 başından itibaren asgari ücretin hükûmetin ben teklifini, vaadini söylüyorum 1300 lira olması ön görülüyor. Ve asgari ücretin görüşmeleri bu yılın aralık ayında yapılacak. 2016 başı itibariyle yeni asgari ücret, yani vaat edilen 1300 lira başlamış olacak. Yani 5 kattan fazla bir artış. Dolar olarak bakalım ki şu anda kurda bir dengesizlik var, buna rağmen bakalım. 2002'de 125 dolardı, bugün 346 dolar. Yani biz dolara da ezdirmedik, enflasyona ezdirmedik. Öyle söz vermiştik, öyle yaptık. Çok daha fazlasının yapılmasının gereğine biz zaten inandık ve böyle çalıştık. Yeter ki istikrar olsun, güven olsun. Türkiye içinde huzur güven, bir ve beraber olalım."

GSS borçları siliniyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Kasım seçimlerinden sonra ilk işlerinin gelir testi borçlarını silmek olduğunu söyledi. Davutoğlu bir grup üniversite öğrencisiyle buluşmasında genel sağlık sigortası beyannamesine getirilen muafiyetin ardından gelir testi yapılamamasından dolayı biriken borçlar için, “Borç sıkıntısı içinde strese girmeyin. 1 Kasım’dan sonra ilk işimiz, bütün o borçları silmek olacak. Sistem daha sonra oturacak. Okulu bitirince iki yıl içinde de müddet vereceğiz. İş güç sahibi olur, ondan sonra da ödersiniz” dedi. 1 Ocak 2012’de yürürlüğe giren Genel Sağlık Sigortası kapsamında 18 yaşını doldurmuş herkes sigorta kapsamında yer alıyor. 18 yaşını aşmış ancak bir işte çalışmayanların ise gelir testine girip gelir seviyelerini belirlemeleri gerekiyor. Bu test sonucunda ya devlet tüm sigorta primlerini karşılıyor ya da kişi prim ödeme yükümlülüğüyle karşı karşıya kalıyor. Gelir testine girilmediği için toplam prim borcu 7 milyar TL’yi aşmıştı. Geçtiğimiz ay sonunda biten gelir testi başvurularının ise sadece 500 bin kişide kalmıştı. Borçlu sayısının ise çoğunluğu genç olmak üzere 5 milyonu bulduğu belirtiliyordu.

Öte yandan 1 Kasım seçimleri süresince AK Parti'nin emeklilelere yönelik vaatleri de bulunuyordu.

İşte o vaatler:

-Emekliye ek 1200 TL

-Bağ-Kur’lular için sosyal güvenlik kesintisi kalkacak.

-Bütün emeklilere yılda 1200 lira ek zam.

-Gençlere çeyiz hesabı.

-Gençlerin kısa film, ilk film, Kitap, dergi projelerine karşılıksız destek.

-Yurt için müracaat eden tüm gençlere barınma.

-Lise ve üniversiteli gençlere ücretsiz sağlık.

-İlk kez iş bulan gençlerin bir yıllık maaşı devlet tarafından karşılanacak.

-Yeni iş kuran gençler 3 yıl gelir vergisi ödemeyecek.

-Kendi işini kurmak isteyen gençlere karşılıksız 50 bin lira destek, yetmezse 100 bin lira faizsiz kredi.

-Gençlere sınırsız ve ücretsiz internet.