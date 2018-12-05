Asgari ücret mesaisinde bir ilk

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılın maaşını belirlemek üzere yarın toplanacak. Komisyonda ilk kez asgari ücretle geçinen bir işçi de yer alacak. Toplantıya işçi, işveren ve kamu temsilcileri katılacak.

Bu yıl Türk-İş temsilcileri arasında ilk kez bir asgari ücretli de olacak. Komisyonun en az dört toplantı yaparak aralık sonuna doğru çalışmalarını tamamlaması planlanıyor.

- CHP asgari ücretin 2 bin 200 TL olması,

- Türk-İş’in asgari ücretin 2000 TL+enflasyon farkı eklenmesi,

- DİSK de asgari ücretin 2 bin 800 TL olmasını istiyor.

Bir ilk

Yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonda, bu yıl ilk kez Yalova Üniversitesinde asgari ücretle güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın bir işçi de olacak.

Mevcut asgari ücret net bin 603 lira

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.