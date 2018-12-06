Asgari ücret görüşmeleri bugün başlıyor

İşçi, işveren ve hükümet üyelerinden oluşan Asgari Ücret Komisyonu, 2019’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için bugün ilk kez toplanacak. Toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşecek.

Komisyon, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk’un açılış konuşmasıyla başlayacak. İşçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek. Bu yıl ilk kez olarak komisyonda yer alacak olan asgari ücretli çalışanın ise Yalova Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Güvenlik-İş Sendikası üyesi kadın işçi olacağı öğrenildi.

Döviz kurlarındaki dalgalanma nedeniyle asgari ücretlilerin kayıplar yaşadığından bahseden Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin ekim ayından itibaren 2 bin liraya yükseltilmesi, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun aralık ayındaki görüşmelerinin de mevcut asgari ücret üzerinden değil 2 bin lira üzerinden yapılmasını gündeme getirmişti.

2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemeli

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, asgari ücret konusunda da 2 bin liranın altında bir rakamla masaya gelinmemesi çağrısında bulunmuştu.

Komisyonda Oy Çokluğu

Bugün yapılacak olan ilk komisyonda yasa gereği 5’er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişi olacak. Ardından işçi ve işverenin ev sahipliğinde ayrı ayrı toplanılacak. 2019 asgari ücretinin açıklanması ise Bakanlıkta gerçekleşecek dördüncü toplantıda bekleniyor.

Mevzuat gereği, Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

“Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız"

TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asgari ücret belirlenirken sadece enflasyon rakamlarına odaklanılmaması gerektiğini belirtti. “Enflasyon rakamının dışında ülkenin ve işletmelerin içerisinde bulunduğu ekonomik durumlar, yatırım ve rekabet ortamı ile işsizlik oranı da göz önünde bulundurulsun.” önerisinde bulundu.

Koç, işverenler olarak geçmiş yerine hedef enflasyonun dikkate alınmasını istediklerini “Geçmişte yaşamak yerine hedefleri önümüze koymalıyız. İşverenlerimizin maliyeti, ekim ayından itibaren asgari ücret desteğinin kalkmasıyla yüzde 5 arttı. 2019 yılı için bu desteğin artırılarak yeniden uygulanmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerleri için SGK işveren teşviklerinin artırılarak sürdürülmesini istiyoruz.” sözleriyle belirtti.

“Dört kişilik aile dikkate alınmalı"

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat da asgari ücretin bir kişiye göre değil dört kişilik bir aile dikkate alınarak belirlenmesi gerektiğini söyledi. Asgari ücretli çalışanların geçim sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ifade eden Irgat, “Yeni asgari ücrette bu yıl gerçekleşen enflasyon oranı dikkate alınmalı. Bunun yanına ülkenin büyümesi ve gelişmesi de göz önünde bulundurularak refah payı da eklenmeli.” dedi. Bu yıl ilk kez komisyonda yer alacak asgari ücretli işçinin geçinmenin zorluklarını anlatacağını söyledi.

Mevcut asgari ücret 1603 lira

Bekar bir işçi için asgari ücret, brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor